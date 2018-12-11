شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين يكسر الدعم- تحليل - 11-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلن سعر الزوج استسلامه للمحاولات السلبية بتسلله دون دعم القناة الصاعدة والمتمثل مؤخرا بمستوى 142.85, نلاحظ بدء تكبد السعر للخسائر بانجذابه نحو 141.20 وتقديمه لإغلاق سلبي جديد دون الدعم المكسور ليشكل بدوره مقاومة رئيسية لتأكيد الاستمرارية السلبية. مما سبق, سنبدأ بترجيح المحاولات السلبية بشرط ثبات المقاومة الجديدة ولنتوقع باكتساب السعر لعزم سلبي جديد استهداف مستوى 140.90 وصولا نحو مستوى تصحيح 23.6% فيبوناتشي والمتمركز عند 139.65. نطاق التداول المتوقع ما بين 142.85 و 141.00 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بثبات المقاومة

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