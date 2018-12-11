شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين يتمسك بالميل الهابط- تحليل - 11-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدم سعر الزوج بتداولات يوم أمس إغلاق سلبي جديد دون مقاومة القناة الهابطة والممتدة نحو 128.70 معبرا بذلك عن استعداده لتشكيل هجوم سلبي جديد خلال الفترة القريبة, اكتساب السعر حاليا لعزم سلبي جديد بهبوط مؤشر ستوكاستيك دون مستوى 50 سيسهل مهمة الاندفاع السلبي لنتوقع انجذابه أولا نحو 128.00 وصولا نحو 127.50.

نجدد التنويه إلى أن محاولة اختراق السعر للمقاومة الحالية سيعمل على تغيير الاتجاه العام ليبدأ بتشكيل تداولات صاعدة قوية وليدعونا ذلك لانتظار تسجيله لأهداف إيجابية عديدة قد تبدأ من 129.25 و 130.00 على التوالي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 128.70 و 128.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بثبات المقاومة