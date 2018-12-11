شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا, سهم أكسا يتكبد خسائر كبيرة- تحليل - 11-12-2018 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكد سعر السهم مؤخرا استسلامه لسيطرة الميل الهابط بتشكيله لهجوم سلبي قوي متجاوزا بذلك مستوى تصحيح 61.8% فيبوناتشي والمتمركز عند 20.50 لنلاحظ تسجيله لهدف سلبي جديد عند 19.15.
نتوقع بتشكيل مستوى 19.70 لمقاومة إضافية وتمركز مؤشر ستوكاستيك ضمن مستوى تشبع البيع, استئناف السعر للهجوم السلبي ليتمكن بذلك من الوصول نحو 18.70 ومن ثم ليضغط على دعم القناة الهابطة والمستقر حول 18.00.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 19.70 و 18.70
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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