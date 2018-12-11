الان تتابع النفط يرتفع بدعم من تعطل الإمدادات في ليبيا والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - وكالات

ارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 33 سنتا، أو ما يعادل 0.6%، عن آخر إغلاق لها مسجلة 60.30 دولار للبرميل، وصعدت كذلك العقود الآجلة للخام الأمريكي 19 سنتا، أو ما يعادل 0.4%، عن آخر تسوية لها إلى 51.19 دولار للبرميل.

وعوضت أسعار النفط، اليوم، بعض خسائرها التي تكبدتها أمس الاثنين، بينما أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا حالة القوة القاهرة في الصادرات من حقل الشرارة النفطي الذي سيطرت عليه مجموعة مسلحة محلية، في مطلع الأسبوع.

وعلى الرغم من ذلك، لا تزال المعنويات ضعيفة بشأن أسعار النفط وسط قلق بخصوص أسواق الأسهم العالمية والشكوك في أن يكون خفض الإمدادات الذي تقوده منظمة أوبك كافيا للحد من تخمة المعروض.

وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط بليبيا في وقت متأخر من مساء الاثنين حالة القوة القاهرة في الصادرات من حقل الشرارة النفطي، أكبر حقل نفطي في البلاد، بعد أن سيطرت مجموعة مسلحة محلية على الحقل.

وقالت المؤسسة في بيان إن إغلاق أكبر حقولها النفطية سيتسبب في خسائر في الإنتاج تُقدر بحوالي 315 ألف برميل يوميا، وخسارة إضافية قدرها 73 ألف برميل يوميا في حقل الفيل النفطي.

وجاءت الزيادة في أسعار النفط بعد انخفاض نسبته 3%، في الجلسة السابقة، وسط ضعف مستمر في أسواق الأسهم العالمية، ومخاوف من أن يقوض تباطؤ نمو الطلب على النفط أثر التخفيضات التي أعلنتها “أوبك” الأسبوع الماضي، وبعض المصدرين من خارجها وبينهم روسيا.

وفقدت العقود المستقبلية للخام نحو ثلث قيمتها منذ مطلع أكتوبر الماضي، وسط تراجع في الأسواق المالية وتزايد المعروض النفطي.

وقال ستيفن إينيس، رئيس قسم التداول في آسيا والمحيط الهادي لدى “أواندا” للوساطة في العقود الآجلة بسنغافورة: “لا يزال هناك غموض كبير بشأن ما إذا كان خفض الإنتاج كافيا لإحداث تراجع ملحوظ في الإمدادات العالمية“.

وأضاف: “حالة العزوف العامة عن المخاطرة في الأسواق العالمية والدولار القوي يسهمان في الضغوط البيعية“.

وأعلن مجموعة من المصدرين بقيادة “أوبك”، يوم الجمعة الماضي، خفضا حجمه 1.2 مليون برميل يوميا من إمدادات النفط الخام، اعتبارا من يناير المقبل، على أساس مستويات إنتاج أكتوبر 2018.