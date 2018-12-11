صورة ولي العهد تزين مبنى «إثراء»

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة _ مكة المكرمة تزين مبنى مركز الملك عبدالعزيز الثقافي «إثراء»، بصورة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، قبل تدشينه أمس المرحلة الأولى من مشروع مدينة الملك سلمان للطاقة (سبارك) SPARK، الواقعة بين حاضرتي الدمام والأحساء في المنطقة الشرقية حيث ستقوم أرامكو السعودية بالتطوير وتنقل إدارة أعمال الحفر وصيانة الآبار التابعة لها إلى المدينة التي ستكون مركزا لإدارة سلاسل الإمداد.



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