شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سلبي للدولار الأمريكي أمام الين الياباني خلال الجلسة الآسيوية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع لنشهد ارتداده للجلسة الثانية من الأعلى له منذ الرابع من كانون الأول/ديسمبر الجاري أمام الين الياباني عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الياباني وعلى أعتاب الكشف عن الكشف مؤشر طلبات معدلات الآلات للشهر الماضي وذلك قبل التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 05:40 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.19% إلى مستويات 113.11 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 113.34 بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 113.01، بينما حقق الزوج الأعلى له عند 113.35.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الياباني كشف بنك اليابان عن القراءة السنوية لمؤشر إقراض المصارف أم-2 والتي أظهرت تباطؤ وتيرة النمو إلى 2.3% مقابل 2.7% في القراءة السنوية السابقة لشهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، دون التوقعات عند 2.6%، وجاء ذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر مسح الأعمال التصنيعية من قبل وزارة التجارية اليابانية والذي أظهر تقلص الاتساع إلى 5.5 مقابل 6.5 في الربع الثالث الماضي.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين عن الاقتصاد الأمريكي الكشف عن قراءة مؤشر أسعار المنتجين والذي يعد مؤشر مبدئي للضغوط التضخمية والتي قد تعكس الثبات عند مستويات الصفر مقابل نمو 0.6% في تشرين الأول/أكتوبر، بينما قد تظهر القراءة السنوية للمؤشر ذاته تباطؤ النمو إلي 2.5% مقابل 2.9% في القراءة السنوية السابقة لشهر تشرين الأول/أكتوبر.

وفي نفس السياق، فقد تظهر القراءة الجوهرية لمؤشر أسعار المنتجين تباطؤ النمو عند 0.1% مقابل 0.5% في تشرين الأول/أكتوبر، كما قد تعكس القراءة السنوية الجوهرية للمؤشر ذاته تباطؤ النمو إلي 2.5% مقابل 2.6% في القراءة السنوية السابقة لشهر تشرين الأول/أكتوبر، ويأتي ذلك قبل ساعات من الكشف غداً الأربعاء عن قراءة مؤشر أسعار المستهلكين والتي قد تؤكد على تباطؤ نمو الضغوط التضخمية خلال الشهر الماضي.