شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار إيجابي للعملة الرقمية الايتكوين أعلى حاجز 25$ ضمن عمليات تصحيحية محدودة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العملة الرقمية اللايتكوين في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع اليوم الثلاثاء لنشهد ارتفاعها أعلى حاجز 25 دولار أمريكي للعملة الرقمية الواحدة من اللايتكوين ضمن عمليات تصحيحية محدودة لموجة البيوع الموسعة التي تلحق بالأصول الرقمية خلال الآونة الأخيرة.

وفي تمام الساعة 07:22 صياحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العملة الرقمية لايتكوين بنسبة 0.91% إلى مستويات 25.004$ مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 24.743$ بعد أن حققت الأعلى لها خلال تداولات جلسة اليوم عند 25.250$، بينما حققت الأعلى لها عند 24.503$.

هذا ويأتي الاستقرار الإيجابي للايتكوين ضمن عمليات تصحيحية محدودة في أعقاب تراجعها في أولى جلسات هذا الأسبوع بقرابة الخمسة بالمائة موضحة استأنفها لمسيرات خسائرها اليومية للجلسة الخامسة في ستة جلسات عقب خسائرها الأسبوع الماضي موضحة استأنف خسائرها الأسبوعية مع تراجعها للأسبوع الربع في خمسة أسابيع، وفي أعقاب تكبدتها الشهر الماضي سابع خسائر شهرية لها على التوالي.

ويذكر أن مجموعة العشرين وعدت عقب اجتماعها في مطلع الشهر الجاري بتنظيم تداول العملات الرقمية لمنع عمليات غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وذلك بما يتماشى مع معايير العمل المالي للمجموعة، ونود الإشارة لكون قلق المستثمرين من مكافحة الحكومات العالمية للأصول الرقمية التي حققت في نهاية العام الماضي ومطلع هذا العام مستويات قياسية، أدى في نهاية المطاف لدخولها في موجة بيوع موسعة.

ويذكر أن المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي كريستين لاجارد اقترحت في وقت سابق من الشهر الماضي على المصارف المركزية العالمية دراسة إمكانية إصدار عملاقة رقمية خاصة بهم، موضحة أن تلك العملات الرقمية التي سوف يتم إصدارها من قبل المصارف المركزية سوف تكون أكثر ثقة وسيمكن أن تصل إلى جميع القطاعات بعكس العملات الرقمية الحالية مثل البيتكوين والإيثريوم.

وأفادت لاجارد آنذاك أن المدفوعات باستخدام العملات الرقمية ستكون فورية وآمنة ورخيصة وربما تكون شبه مجهولة، إلا أن المصارف المركزية ستحتفظ بقاعدة مؤكدة عن المدفوعات، مضيفة أن العديد من المصارف تدرس بجدية مقترحات لطرح العملات الرقمية، ونود الإشارة لكون لاجارد قد طالبت مسبقاً بالتعاون والتنسيق المشترك لمكافحة استخدام العملات الرقمية في تعاملات غير مشروعة.

هذا وقد تم طرح اللايتكوين للتداول في النصف الأول من 2013 بنحو 3$ وحققت الأدنى لها على الإطلاق دون حاجز 1$ في النصف الأول من 2015، قبل أن تشهد ذروة زخم تحقيق المكاسب في الشهر الأخير من عام 2017 عقب تخطيها حاجز 100$ لأول مرة في 29 من تشرين الثاني/نوفمبر من 2017، وذلك قبل أن تحقق في 19 من كانون الأول/ديسمبر من 2017 الأعلى لها على الإطلاق عند 370.78$، وترتد في 12 من حزيران/يونيو الماضي لما دون حاجز 100$، وصولاً إلى اختبارها للأدنى له منذ 12 من حزيران/يونيو من 2017 عند 22.54$ يوم الجمعة.