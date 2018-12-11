شكرا لقرائتكم خبر عن "أغذية" الإماراتية تعتزم إطلاق منتجات جديدة للتوسع عالميا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تعتزم مجموعة أغذية المدرجة بسوق أبوظبي المالي إطلاق عدد جديد من المنتجات المبتكرة خلال العام 2019.

وأكدت أنها تسعى لابتكار منتجات جديدة، لتلبية حاجة السوق المحلي، وأيضاً لتصديرها إلى أوروبا وآسيا وأفريقيا، مشيرة إلى أنها نجحت في ابتكار 7 منتجات جديدة خلال العام الجاري، بحسب صحيفة البيان.

وذكرت أن المنتجات الجديدة التي جري إطلاقها العام الجاري، تشمل منتجات بقطاع المياه والعصائر والأعلاف والطحين، مرجحة إطلاق منتج جديد في قطاع المياه، خلال فبراير المقبل.

يشار إلى أن مجموعة أغذية أكدت مطلع الشهر الجاري المضي قدما في التوسع بالإمارات وخارجها بدول الخليج وخصوصا بالسعودية.

وكشف الرئيس التنفيذي للمجموعة، في وقت سابق من العام الجاري أن "أغذية" تخطط لبدء عملياتها الإنتاجية بالسوق العراقي خلال الشهر المقبل، مشيرا إلى أن الشركة بدأت مراحل الإنتاج في مصنع تعبئة المياه في الكويت.

وأعلنت الشركة عن تحقيقها صافي أرباح خلال التسعة أشهر الأولى من 2018، بلغ 156.2 مليون درهم مقابل صافي أرباح بلغ 164.7 مليون درهم في الفترة المقابلة من 2017.