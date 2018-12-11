شكرا لقرائتكم خبر عن النقل السعودية تدرس تشريعات جديدة للمنطقة اللوجستية بمطار خالد الدولي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تسعى وزارة النقل السعودية بالتعاون مع هيئة الطيران المدني على إعداد التشريعات واللوائح الجديدة للمنطقة اللوجستية التي سيتم إنشاؤها بمطار الملك خالد الدولي بالرياض.

وأشار نبيل العامودي؛ وزير النقل بالمملكة، إلى أنه سيتم الإعلان عن هذه اللوائح حال الانتهاء منها، بحسب صحيفة الاقتصادية.

وأوضح الوزير أن الهدف الأساسي من المشروع هو تحفيز عمليات الاستيراد والتصدير في المطارات، وتفعيل الشحن الجوي بالمملكة، بحيث تكون قرية لوجستية متكاملة.

ولفت إلى تدشين صالة الطيران الخاص في مطار الملك خالد الدولي بالرياض وترميم الصالتين 4 و5 في المطار على أن يتم الانتهاء منها بحلول 2021.

ودشنت شركة مطارات الرياض أمس صالة الطيران الخاص الجديدة في مطار الملك خالد الدولي بالرياض والتي تبلغ مساحتها 2617 متر مربع، وجاء ذلك بالتزامن مع استضافة المملكة لبطولة الفورمولا إي.

وتمضي السعودية منذ العام قبل الماضي في خطط خصخصة قطاع المطارات بالمملكة، وإنهاء الدعم الحكومي بحد أقصى بعد 5 سنوات من بداية برنامج التخصيص. وعلى غرار تلك الخطوات أعلنت شركة مطارات الدمام في منتصف يونيو 2017 عن عزمها تدشين هويّتها التجاريّة تمهيداً لخصخصة مطار الملك فهد الدولي.