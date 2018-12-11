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شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع قيمة الصكوك والسندات المدرجة بالسعودية 4% بنهاية الربع الثالث والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت قيمة الصكوك والسندات المدرجة في السعودية بنسبة 4.1% إلى نحو 266.34 مليار ريال، بنهاية الربع الثالث من العام الجاري 2018.
وسجلت قيمة تلك الصكوك والسندات ارتفاعا بنسبة 4.1% مقارنة بالربع السابق، ونسبة 973.5% مقارنة بنهاية الفترة نفسها من العام السابق 2017، بحسب صحيفة الاقتصادية.
ورفع الأفراد حصصهم بتلك الصكوك والسندات المدرجة خلال الربع الثالث فقط بنسبة 3473% بالغا 107.2 مليون ريال بعد أن كانت حصتهم نحو 3 ملايين ريال بنهاية الربع الثاني 2018.
وبلغت قيمة ملكية 34 شركة من قيمة الصكوك والسندات المدرجة نحو 180.48 مليار ريال بنهاية الربع الثالث 2018 مقارنة بملكية 28 شركة والتي بلغت 173.04 مليار ريال بنهاية الربع الثاني 2018، مرتفعة بنسبة 4.3%.
أما آخر جهة تملك في الصكوك والسندات المدرجة فهي "الصناديق" شاملة الصناديق الخليجية، وبلغت قيمة ملكيتها بنهاية الربع الثالث 2018 نحو 19.73 مليار ريال مقارنة بـ 18.68 مليار ريال مسجلة نموا نسبته 5.6%.
وكان حجم سوق السندات والصكوك المحلية بالسعودية قد ارتفع في يونيو الماضي بنسبة 3.4% لبيلغ حجمه 257.6 مليار ريال وذلك بعد إدراج وتداول أدوات الدين الحكومية الجديدة بنحو 8.95 مليار ريال.
وتُشكل أدوات الدين الحكومية الجديدة 3.8% من أدوات الدين الحكومية الإجمالية المدرجة في سوق الصكوك والسندات البالغة 248.69 مليار ريال، و3.4% من السوق إجمالا.
يشار إلى أنه تم إدراج أدوات دين حكومية سعودية يوم 8 من أبريل الماضي بقيمة 204 مليارات ريال في السوق المالية تداول.
وارتفع الدين العام السعودي بنسبة 38% خلال 2017، إلى 438 مليار ريال (116.8 مليار دولار) مقابل 316.5 مليار ريال (84.4 مليار دولار) بنهاية العام 2016.
وتعد الصكوك والسندات قناة تمويلية مهمة تستخدمها الحكومات والشركات والمؤسسات لتوفير السيولة اللازمة لتمويل مشاريعها بتكلفة منخفضة نسبيا، كما أن هذه الصكوك والسندات تقدم حماية لمحافظ المستثمرين بإعطائهم القدرة على تنويع المخاطر بتوفير أدوات استثمارية ذات مخاطر أقل وعائد دوري آمن.
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