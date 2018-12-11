شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع قيمة الصكوك والسندات المدرجة بالسعودية 4% بنهاية الربع الثالث والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت قيمة الصكوك والسندات المدرجة في السعودية بنسبة 4.1% إلى نحو 266.34 مليار ريال، بنهاية الربع الثالث من العام الجاري 2018.

وسجلت قيمة تلك الصكوك والسندات ارتفاعا بنسبة 4.1% مقارنة بالربع السابق، ونسبة 973.5% مقارنة بنهاية الفترة نفسها من العام السابق 2017، بحسب صحيفة الاقتصادية.

ورفع الأفراد حصصهم بتلك الصكوك والسندات المدرجة خلال الربع الثالث فقط بنسبة 3473% بالغا 107.2 مليون ريال بعد أن كانت حصتهم نحو 3 ملايين ريال بنهاية الربع الثاني 2018.

وبلغت قيمة ملكية 34 شركة من قيمة الصكوك والسندات المدرجة نحو 180.48 مليار ريال بنهاية الربع الثالث 2018 مقارنة بملكية 28 شركة والتي بلغت 173.04 مليار ريال بنهاية الربع الثاني 2018، مرتفعة بنسبة 4.3%.

أما آخر جهة تملك في الصكوك والسندات المدرجة فهي "الصناديق" شاملة الصناديق الخليجية، وبلغت قيمة ملكيتها بنهاية الربع الثالث 2018 نحو 19.73 مليار ريال مقارنة بـ 18.68 مليار ريال مسجلة نموا نسبته 5.6%.