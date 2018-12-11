شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان السعودية تطلق مشروعين جديدين للسكن الجاهز والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أطلقت وزارة الإسكان السعودية مشروعين جديدين للفلل السكنية الجاهزة ضمن مشاريعها في مدينتي سكاكا والمجمعة.

وأوضحت الوزارة أن تلك المدينتين توفران 734 فيلا سكنية، وذلك ضمن برنامج "سكني 2018" الذي يستهدف في عامه الثاني تخصيص 300 ألف خيار سكني وتمويلي للمستفيدين، بحسب العربية . نت.

وبينت الوزارة أن مشروع سكاكا سيوفر 294 وحدة سكنية من نوع فيلا تبلغ مساحة الواحدة منها 500 متر مربع، أما مشروع محافظة المجمعة التابعة لمنطقة الرياض، فيبلغ عدد الوحدات السكنية فيه 440 فيلا، علماً بأن مساحة الأرض لكل فيلا هي 500 متر مربع، وتبلغ مساحته الإجمالية 603,250 متر مربع.

وأكدت الوزارة أن هذه المشاريع متاحة للحجز أمام المستفيدين المسجلين في قوائم الوزارة، كما أنه سيتم تسليمها للمواطنين بعد اكتمال إجراءات الحجز النهائي، والبنية التحتية والخدمات.

وتأتي هذه المشاريع امتداداً لنحو 31 مشروعاً للفلل السكنية الجاهزة سبق وأن أعلنت عنها الوزارة خلال الفترة الماضية، حيث توفر هذه المشاريع أكثر من 9179 فيلا سكنية، تتوزع على مختلف مدن المملكة.

وأطلقت الوزارة في نهاية الشهر الماضي ممثلة ببرنامج "سكني" 8 مشاريع سكنية جديدة بالشراكة مع القطاع الخاص.

وكشفت الوزارة في مطلع نوفمبر الماضي عن توفيرها 13.79 ألف خيار سكني وتمويلي للمستفيدين في منطقة حائل، وذلك من خلال برنامج "سكني" الذي تم إطلاقه العام الماضي.

يشار إلى أنه تم خلال الدفعات السابقة من برنامج "سكني" توفير 1151 وحدة سكنية جاهزة تتوزع في مشروعين لوزارة الإسكان في مدينة حائل ومحافظة الشنان.

وبلغ عدد الخيارات السكنية التي تم الإعلان عنها هذا العام حتى شهر أغسطس الماضي، 182 ألف خيار سكني وتمويلي في مختلف مناطق المملكة، ومن المتوقع أن يصل الرقم بعد إعلان الدفعة المقبلة إلى 70% من الرقم المستهدف لعام 2018، والبالغ 300 ألف منتج سكني وتمويلي.