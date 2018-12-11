شكرا لقرائتكم خبر عن شركات سعودية وعالمية توقع اتفاقيات بأكثر من مليار ريال في "سبارك" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قامت شركات سعودية وعالمية بتوقيع 12 اتفاقية ومذكرة تفاهم لتأجير الأراضي وبناء شراكات استثمارية خلال اليوم الأول من الاحتفال بوضع حجر الأساس لمدينة الملك سلمان للطاقة "سبارك" والتي تمت بحضور الأمير محمد بن سلمان ولي عهد المملكة ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

وتقدر قيمة تلك الاتفاقيات بنحو مليار ريال ومائتي مليون ريال سعودي، ومن بين تلك الشركات أرامكو السعودية ومجلس إدارة المدينة وبعض الشركات العالمية ومنها شلمبرجير، وهالبيرتون، وبيكر هيوز إحدى شركات جنرال إلكتريك وغيرها من الشركات العالمية، والشركة السعودية لتقنية المعلومات ومجموعة الرشيد و (أو إس سي) وغيرها من الشركات المحلية، وفقا لوكالة الأنباء السعودية"واس".

وهي اتفاقيات لإنشاء عدة مشاريع أعمال متخصصة بمواد إنجاز الآبار والمناخل لأجهزة الحفر البرية وحواجز العزل لإنجاز الآبار، وخدمات حقول النفط الخاصة بقاع البئر.

وكذلك مشاريع متخصصة بخدمات حقول النفط خاصة بالضخ بفعل الضغط وقاع البئر وإنجاز الآبار، وتأسيس شركة للاستثمار في تقنية المعلومات والاتصالات، ومشروع مشترك للأمن السيبراني وغيرها.

يشار إلى أن مدينة "سبارك" تشارك بأكثر من 22 بليون ريال في الناتج المحلي الإجمالي وتوفر 100 ألف وظيفة وتسعى لأن تُصبح منصة عالمية تنافسية للتصنيع وخدمات الطاقة.

كما يذكر أن خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز افتتح الشهر الماضي مدينة وعد الشمال للصناعات التعدينية في منطقة الحدود الشمالية، ومشروع وعد الشمال الاقتصادي بتكلفة 85 مليار ريال، وهو المشروع الذي سيوفر 10 آلاف وظيفة.

وعلى صعيد أرامكو السعودية والشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" فقد قاما مطلع الشهر الجاري باختيار مدينة ينبع لإنشاء مجمعهما الصناعي المتكامل والمُبتكر لتحويل النفط الخام إلى كيميائيات.