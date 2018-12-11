شكرا لقرائتكم خبر عن لقاء موسع لقطاع الأعمال بغرفة الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

تعقد غرفة الشرقية ممثلة بمجلس الاعمال في فرع الغرفة بالخفجي، يوم الثلاثاء القادم الموافق 11 من شهر ربيع الآخر الجاري، اللقاء الموسع لقطاع الأعمال، وذلك بفرع الغرفة بمحافظة الخفجي.

واكد رئيس مجلس إدارة الغرفة عبدالحكيم بن حمد العمار الخالدي حرص الغرفة على لقاء قطاع الأعمال في جميع محافظات المنطقة الشرقية، مشيرا إلى أن محافظة الخفجي تتميز بمجتمع رجال وسيدات الاعمال الذين كانوا ومازالوا يبذلون الوقت والجهد لخدمة المحافظة سواء على مستوى الاعمال أو على مستوى الاسهامات المميزة في قطاع المسؤولية المجتمعية.

وأضاف الخالدي إلى أن اللقاء يستعرض التحديات وسبل تخطييها من خلال طرح الحلول، بالإضافة الى الخروج بحزمة من الأنشطة واللقاءات التي تستهدف التطوير تماشيا مع رؤية المملكة 2030، ومن ضمن الأهداف المحددة للقاء هو اقتراح برامج متنوعة من شأنها الإسهام في تطوير الية العمل في القطاعات المختلفة في المحافظة.

من جانبه أوضح رئيس مجلس الأعمال في الخفجي حسين بن علي العنزي أن اللقاء سيرسم ملامح توجه المجلس في الفترة المقبلة التي تهدف الى تقديم الخدمات المتنوعة لقطاع الاعمال في المحافظة بجميع فئاته، للخروج بالأفكار المميزة والمبادرات التي تخدم المجتمع المحلي، داعيا رجال وسيدات الأعمال إلى الحضور وإثراء اللقاء بالآراء والأطروحات التي سيستفيد منها الجميع.