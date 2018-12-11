شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار إيجابي للعملة الموحدة اليورو أمام الدولار الأمريكي خلال الجلسة الآسيوية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العملة الموحدة لمنطقة الاتحاد الأوروبي اليورو في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل اقتصاديات منطقة اليورو والاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 04:54 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.10% إلى مستويات 1.1367 مقارنة بالافتتاحية عند 1.1356 بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.1370، بينما حقق الأدنى له عند 1.1351.

هذا وتتطلع الأسواق حالياً عن للكشف عن إحصائية ZEW للثقة في الاقتصاد لشهر كانون الأول/ديسمبر الجاري عن الاقتصاد الألماني أكبر اقتصاديات منطقة اليورو واقتصاديات منطقة اليورو ككل والتي قد تعكس اتساع التراجع في ألمانيا إلى ما قيمته 25.0 مقابل 24.1 في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، كما قد تظهر قراءة المؤشر ذاته لاقتصاديات المنطقة ككل اتساع التراجع إلى 23.2 مقابل 22.0 في تشرين الثاني/نوفمبر.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين عن الاقتصاد الأمريكي الكشف عن قراءة مؤشر أسعار المنتجين والذي يعد مؤشر مبدئي للضغوط التضخمية والتي قد تعكس الثبات عند مستويات الصفر مقابل نمو 0.6% في تشرين الأول/أكتوبر، بينما قد تظهر القراءة السنوية للمؤشر ذاته تباطؤ النمو إلي 2.5% مقابل 2.9% في القراءة السنوية السابقة لشهر تشرين الأول/أكتوبر.

وفي نفس السياق، فقد تظهر القراءة الجوهرية لمؤشر أسعار المنتجين تباطؤ النمو عند 0.1% مقابل 0.5% في تشرين الأول/أكتوبر، كما قد تعكس القراءة السنوية الجوهرية للمؤشر ذاته تباطؤ النمو إلي 2.5% مقابل 2.6% في القراءة السنوية السابقة لشهر تشرين الأول/أكتوبر، ويأتي ذلك قبل ساعات من الكشف غداً الأربعاء عن قراءة مؤشر أسعار المستهلكين والتي قد تؤكد على تباطؤ نمو الضغوط التضخمية خلال الشهر الماضي.