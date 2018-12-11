شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت يبحث عن قاع صاعد - تحليل صباحي - 11-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض مؤشر السوق الأول الكويتي (BKP) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ليحاول البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة قد تساعده على الارتفاع من جديد ، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية ، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -0.74% بما يعادل -40.33 نقطة ، في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير بمحاذاة خط اتجاه ، مع تواصل الضغط الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 على المستويات اللحظية .

ولذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع المؤشر خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى المقاومة 5471.54 ، بشرط ثبات مستوى الدعم 5384.58 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 5384.58 ومستوى المقاومة 5471.54 .