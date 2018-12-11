شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يواصل محاولاته اكتساب زخما ً إيجابيا ً – تحليل صباحي – 11-12-2018 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) في آخر جلساته ، وذلك وسط محاولاته المستمرة اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد ، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية ، مسجلاً خسائر جديدة بلغت نسبتها -0.25% بما يعادل -19.60 نقطة ، في ظل تأثره بالخروج من نطاق قناة سعريه تصحيحية هابطة كانت تحد تداولاته السابقة على المدى القصير ، مع تواصل الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .
ولهذا تظل توقعاتنا بترجيح سيناريو عودة ارتفاع المؤشر خلال تداولاته القادمة ، طيلة استقراره أعلى مستوى 7702.25 ، ليستهدف مستوى المقاومة 8038.59 .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 7702.25 ومستوى المقاومة 8038.59 .
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عدد أسهم الشركات الرابحة 61
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عدد أسهم الشركات الخاسرة 116
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عدد أسهم الشركات الثابتة 10
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عدد أسهم الشركات المتداولة 187
شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يواصل محاولاته اكتساب زخما ً إيجابيا ً – تحليل صباحي – 11-12-2018 على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة أخبار الفوركس اليوم وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي أخبار الفوركس اليوم ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .