شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريبل في مسار ضيق – تحليل - 11-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يسيطر النطاق الضيق على تداولات سعر الريبل في الجلسات الأخيرة، ليستمر بالتذبذب حول مستوى 0.30، وطالما أن السعر دون 0.42، فإن توقعاتنا للاتجاه الهابط ستبقى قائمة كما هي دون تغيير، يدعمها الضغط السلبي الذي يشكّله المتوسط المتحرك 50، مع التذكير بأن هدفنا المنتظر يتواجد عند 0.24.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.20 والمقاومة 0.35

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط