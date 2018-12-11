شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الإيثريوم يختبر دعم النموذج – تحليل - 11-12-2018 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يجري سعر الإيثريوم اختباراً لدعم نموذج العلم الهابط الذي يظهر بالصورة، بانتظار كسر هذا الدعم الذي يرتفع الآن إلى 90.50 للحصول على حافز سلبي يدعم التوقعات بمواصلة الانخفاض على المدى اللحظي والقصير، ومن ثم فتح الطريق أمام تحقيق هدفنا التالي الذي يتواجد عند 60.00.
من هنا، فإننا مستمرون بترجيح الاتجاه الهابط ما لم نشهد اختراقاً واضحاً وثباتاً فوق 106.50.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 80.00 والمقاومة 100.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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