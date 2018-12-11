شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البتكوين يزحف نحو الأسفل – تحليل - 11-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستقر تداولات سعر البتكوين دون مستوى 3400.00، حيث يزحف السعر تدريجياً نحو الأسفل، في طريقه نحو هدفنا السلبي التالي المنتظر عند 3000.00.

وبشكل عام، نحن مستمرون بترجيح الاتجاه الهابط خلال الجلسات القادمة بدعم من الضغط السلبي الذي يقدّمه المتوسط المتحرك 50، ما لم يتم اختراق مستوى 3840.00 والثبات بإغلاق يومي فوقه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 3000.00 والمقاومة 3600.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط