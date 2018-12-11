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شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك يعيد الاختبار – تحليل - 11-12-2018 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أجرى زوج الدولار مقابل الفرنك عملية إعادة اختبار لمستوى 0.9900 المكسور سابقاً وحافظ على ثباته دونه، ليبقى سيناريو الاتجاه التصحيحي الهابط قائماً على المدى اللحظي والقصير، تدعمه الإشارة السلبية التي يبدأ مؤشر ستوكاستيك بتقديمها الآن، بانتظار زيارة مستوى 0.9835 كهدف تالي.
يجب الانتباه إلى أن اختراق 0.9900 قد يدفع السعر لاختبار مستوى 0.9990 بشكل مباشر قبل أي محاولة جديدة للانخفاض.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9800 والمقاومة 0.9930
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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