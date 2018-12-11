شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يتجه نحو الهدف الأول – تحليل - 11-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي تداولات سلبية يوم أمس وبدأ مهاجمة مستوى 0.7200، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الهابط على المدى اللحظي والقصير، بانتظار مزيد من الانخفاض للتوجه نحو 0.7080 ثم 0.7020 الذي يمثّل محطتنا الرئيسية التالية. المتوسط المتحرك 50 يواصل دعم الموجة الهابطة المقترحة، والتي يشترط استمرارها الثبات دون مستوى 0.7277. نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7120 والمقاومة 0.7277 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط

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