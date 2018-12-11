شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يتجه نحو الدعم – تحليل - 11-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر عقود خام برنت تداولات سلبية ملحوظة منذ يوم أمس ليختبر حاجز 60.00 دولار الآن، وتبدو الفرص متاحة لزيارة مستوى 58.40 خلال الجلسات القادمة، والذي يمثّل دعم النطاق الجانبي الذي يسيطر على التداولات الأخيرة، وطالما أن السعر بين هذا الدعم والمقاومة 63.95، فإن الميل الجانبي سيبقى مرجحاً إلى أن يتمكن السعر من تخطي أحد هذين المستويين.

نذكر بأن كسر الدعم المذكور سيضع السعر تحت مزيد من الضغط السلبي على المدى القصير ليتجه نحو مناطق 57.77 ثم 56.00 كمحطات رئيسية تالية، بينما اختراق المقاومة سيقود السعر لتحقيق مكاسب تصل إلى 70.00 على المدى القريب.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 58.00 والمقاومة 61.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: جانبي