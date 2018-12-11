شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يفعّل النموذج السلبي – تحليل - 11-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكد سعر النفط تفعيل نموذج العلم الهابط المشار له في تقاريرنا ليوم أمس بعد إغلاق الشمعة اليومية دون مستوى دعمه، وتمكّن من كسر مستوى الدعم المحوري 51.46، مما يدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه الهابط بفعالية على المدى اللحظي والقصير، والطريق مفتوح أمام زيارة مستوى 49.10 الذي يمثّل هدفنا الرئيسي التالي.

وبالتالي، نحن بانتظار مزيد من الانخفاض خلال الجلسات القادمة بدعم من الضغط السلبي الذي يشكّله المتوسط المتحرك 50، ما لم يتمكن السعر من اختراق مستويات 52.25 والأهم 54.00 والثبات فوقها.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 49.10 والمقاومة 52.25

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط