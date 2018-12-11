شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة في مسار ضيق – تحليل - 11-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتذبذب سعر الفضة حول مستوى 14.50 منذ يوم أمس، وقد يتجه لاختبار مستوى 14.73 في الجلسات القادمة قبل العودة لاستئناف الاتجاه الهابط من جديد، والذي يعتمد على الثبات دون هذا المستوى، مع الإشارة إلى أن هدفنا السلبي التالي يتواجد عند 13.93. نذكر بأن اختراق 14.73 سيوقف السيناريو السلبي المقترح ويقود السعر ليمد الموجة التصحيحية الصاعدة نحو 15.22 كمحطة رئيسية تالية. نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 14.30 والمقاومة 14.73 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط

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