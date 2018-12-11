شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يحصل على إشارة إيجابية – تحليل - 11-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يبدأ سعر الذهب تداولات اليوم بارتفاع هادئ في إشارة لمحاولة السعر استئناف الاتجاه الصاعد المتوقع على المدى اللحظي، ونلاحظ أن مؤشر ستوكاستيك يقدّم إشارات إيجابية الآن، ليحفّز السعر على مواصلة الارتفاع خلال الجلسات القادمة، مع التذكير بأن هدفنا التالي يتواجد عند 1262.51. المتوسط المتحرك 50 يستمر بدعم الموجة الصاعدة المقترحة، والتي يشترط استمرارها الثبات فوق 1238.30. نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1238.00 والمقاومة 1262.50 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد

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