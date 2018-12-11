شكرا لقرائتكم خبر عن مشاعر يستند لدعم متوسطه المتحرك البسيط – تحليل صباحي – 11-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق سهم شركة مشاعر القابضة (MASHAER) على انخفاض في آخر جلساته ، ليحاول بذلك تصريف تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية ، وليستجمع قواه الإيجابية التي قد تساعده على الارتفاع من جديد ، مسجلاً خسائر بلغت نسبتها -3.26% بما يعادل -1.50 نقطة ، ليستند بذلك إلى دعم المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .

ولهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات الدعم 44.00 ، ليستهدف مستوى المقاومة 50.00 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 42.00 ومستوى المقاومة 50.00 .