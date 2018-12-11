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شكرا لقرائتكم خبر عن أعيان ينخفض بمنطقته السلبية – تحليل صباحي – 11-12-2018 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق سهم شركة أعيان للإجارة والاستثمار (AAYAN) على انخفاض في آخر جلساته ، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -0.27% بما يعادل -0.10 نقطة ، في ظل استقرار تداولاته أعلى مستوى الدعم 35.21 ، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 38.2% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الهابطة على المدى المتوسط (من 49.30 إلى 26.50) ، وبضغط إيجابي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .
ولهذا تشير توقعاتنا إىل ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 37.90 ، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة التالي عند 40.59 الذي يمثل نسبة 61.8% من نفس المستويات التصحيحية .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 35.21 ومستوى المقاومة 38.30 .
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