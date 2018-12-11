شكرا لقرائتكم خبر عن مدار يبقي الوضع بلا تغيير – تحليل صباحي – 11-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق سهم شركة المدار للتمويل والاستثمار (MADAR) على عدم تغيير في آخر جلساته ، ليظل بذلك مستنداً لدعم المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، في محاولة منه لاكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد ، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط اتجاه ، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية . ولذلك نحن نتوقع ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات الدعم 140.00 ، ليستهدف مستوى المقاومة 180.00 . نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 140.00 ومستوى المقاومة 180.00 .

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