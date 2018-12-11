شكرا لقرائتكم خبر عن السلام يمحو جميع خسائره – تحليل صباحي – 11-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بعد انخفاض سهم شركة مجموعة السلام القابضة (ALSALAM) في آخر جلساته ليستند إلى مستوى الدعم 32.00 ، ارتد منه ارتفاعاً ليمحو كل خسائره ، وذلك بالتزامن مع استناده لدعم المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، في ظل تأثر السهم باختراقه لخط اتجاه رئيسي هابط في وقت سابق على المدى القصير . ولذلك نحن نتوقع ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات الدعم 32.00 ، ليستهدف مستوى المقاومة 36.00 . نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 31.00 ومستوى المقاومة 34.50 .

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