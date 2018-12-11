- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن أهلي يستنفذ فرصه الإيجابية – تحليل صباحي – 11-12-2018 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم البنك الأهلي المتحد (AUB) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية ، ليستند السهم بهذا الانخفاض إلى دعم خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى القصير ، بالتزامن مع استناده لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، في محاولة منه لاكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد .
ولذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، بشرط مهم وهو ثبات الدعم 205.00 ، ليستهدف مستوى المقاومة 215.00 .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 201.00 ومستوى المقاومة 211.00 .
شكرا لقرائتكم خبر عن أهلي يستنفذ فرصه الإيجابية – تحليل صباحي – 11-12-2018 على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة أخبار الفوركس اليوم وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي أخبار الفوركس اليوم ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .