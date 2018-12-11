شكرا لقرائتكم خبر عن أهلي يستنفذ فرصه الإيجابية – تحليل صباحي – 11-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم البنك الأهلي المتحد (AUB) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية ، ليستند السهم بهذا الانخفاض إلى دعم خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى القصير ، بالتزامن مع استناده لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، في محاولة منه لاكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد .

ولذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، بشرط مهم وهو ثبات الدعم 205.00 ، ليستهدف مستوى المقاومة 215.00 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 201.00 ومستوى المقاومة 211.00 .