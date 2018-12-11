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شكرا لقرائتكم خبر عن م سلطان يعزز من مكاسبه – تحليل صباحي – 11-12-2018 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم شركة مركز سلطان للمواد الغذائية (SULTAN) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ليحقق أرباحاً جديدة في آخر جلساته بلغت نسبتها 1.02% بما يعادل 0.60 نقطة ، وذلك على اثر تخلصه من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، وبارتفاع ملحوظ في أحجام التداول .
ولهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات الدعم 50.00 ، ليستهدف مستوى المقاومة 75.00 .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 50.00 ومستوى المقاومة 75.00 .
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