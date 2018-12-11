شكرا لقرائتكم خبر عن رمال يستجمع قواه الإيجابية – تحليل صباحي – 11-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم شركة رمال الكويت العقارية (REMAL) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد ، في ظل سيطرة الموجة التصحيحية الصاعدة على المدى القصير ، مع استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -2.17% بما يعادل -1.00 نقطة . ولهذا نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى المقاومة 54.00 ، طيلة ثبات الدعم 40.50 . نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 40.50 ومستوى المقاومة 54.00 .

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