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شكرا لقرائتكم خبر عن كويتية يغلق على عدم تغيير – تحليل صباحي – 11-12-2018 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق سهم الشركة الكويتية للاستثمار (KINV) على عدم تغيير بآخر جلساته ، لينهي جلسة اتسمت بالتذبذب ، وسط محاولات اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد ، وتصريف تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية ، في ظل استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع استقرار تداولاته أعلى مستوى 134.52 ، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 61.8% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الهابطة على المدى القصير (من 154.00 إلى 103.00) .
ولذلك نحن نتوقع ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى المقاومة التالي عند 143.09 الذي يمثل نسبة 78.6% من نفس المستويات التصحيحية ، طيلة استقراره أعلى مستوى 134.52 .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 130.00 ومستوى المقاومة 143.09 .
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