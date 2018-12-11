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شكرا لقرائتكم خبر عن الإنماء يستجمع قواه الإيجابية – تحليل صباحي - 11-12-2018 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم مصرف الإنماء (1150) الانخفاض بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -0.99% بما يعادل -0.22 ريال ، وذلك مع بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية ، في محاولة من السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد ، في ظل استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع تأثره بتركيبة فنية إيجابية متكونة على المدى القصير وهو نموذج المثلث المتماثل .
ولهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة استقراره أعلى مستوى 22.00 ، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 23.52 .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 21.50 ومستوى المقاومة 23.00 .
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