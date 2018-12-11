شكرا لقرائتكم خبر عن وول ستريت تختتم تداولات أولى جلسات الأسبوع على إيجابية مدعومة بمكاسب أسهم قطاع التكنولوجيا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اختتمت مؤشرات الأسهم الأمريكية أولى جلسات التداول لهذا الأسبوع على اللون الأخضر عقب تلاشي الخسائر التي تكبدتها في مطلع تداولات الجلسة مع قيادة أسهم قطاع التكنولوجيا لمسيرات تحقيق المكاسب في وول ستريت اليوم الاثنين والتي طغت على خسائر أسهم القطاع المالي مع القلق حيال ملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وطغت أيضا على خسائر أسهم قطاع الطاقة مع تراجع أسعار النفط بنحو الثلاثة بالمائة.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة إحصائية فرص العمل ودوران فرص العمل والتي أظهرت ارتفاعاً إلى 7.08 مليون مقابل 6.96 مليون في أيلول/سبتمبر، دون التوقعات عند 7.22 مليون، ويأتي ذلك عقب ساعات من الكشف عن بيانات سوق العمل للشهر الماضي والتي أظهرت استقرار معدلات البطالة عند الأدنى لها منذ عام 1969 عند 3.7% للشهر الثالث على التوالي، متوافقة بذلك مع التوقعات.

وفي نفس السياق، أظهرت قراءة متوسط الدخل في الساعة تسارع النمو إلى 0.2% مقابل 0.1% في تشرين الأول/أكتوبر، دون التوقعات عند 0.3%، بينما أوضحت قراءة مؤشر التغير في الوظائف للقطاعات عدا الزراعية تباطؤ خلق الوظائف إلى 155 ألف وظيفة مضافة مقابل 237 ألف وظيفة مضافة في تشرين الأول/أكتوبر، أسوء من التوقعات عند 198 ألف وظيفة مضافة.

هذا وقد اختتم مؤشر داو جونز الصناعي تداولات الجلسة على ارتفاع بنسبة 0.14% أي بنحو 34.31 نقطة عند مستويات 24,423.26 نقطة، كما ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.18% أي بنحو 4.64 نقطة ليختتم عند مستويات 2,637.72 نقطة، بينما تراجع مؤشر ناسداك المجمع بنسبة 0.74% أي بنحو 51.27 ليختتم عند مستويات 7,020.52 نقطة.

بخلاف ذلك، فقد انخفضت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم 14 شباط/فبراير 0.22% لتتداول حالياً عند 1,249.80$ موضحة ارتدادها من الأعلى لها منذ 11 من تموز/يوليو الماضي مقارنة مع الافتتاحية عند 1,252.60$ للأونصة، وسط ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي 0.73% إلى مستويات 97.22 موضحاً ارتداده من الأدنى له منذ 22 من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي مقارنة بالافتتاحية عند 96.51.

على الصعيد الأخر، تراجعت العقود الآجلة لأسعار خام "نيمكس" تسليم 15 كانون الثاني/يناير 3.27% لتتداول عند 50.89$ للبرميل مقارنة مع الافتتاحية عند 52.61$ للبرميل، كما انخفضت أسعار النفط خام "برنت" تسليم 14 شباط/فبراير 3.08% ليتداول عند 59.77$ للبرميل مقارنة مع الافتتاحية عن 61.67$ للبرميل.