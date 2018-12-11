شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أسعار فول الصويا بنحو الواحد بالمائة مع ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي من الأدنى له في ثلاثة أسابيع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت العقود الآجلة لأسعار فول الصويا بقرابة الواحد بالمائة خلال الجلسة الأمريكية وسط ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي موضحاً ارتداده من الأدنى له منذ 22 من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي وفقاً للعلاقة العكسية بينهما عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الاثنين عن الاقتصاد الصيني أكبر مستهلك ومستورد لفول الصويا عالمياً ونظيره الأمريكي أكبر منتج ومصدر للفول الصويا عالمياً.

في تمام الساعة 08:58 مساءاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار فول الصويا تسليم 15 كانون الثاني/يناير المقبل 0.76% إلى 9.0975$ للبوشل مقارنة بالافتتاحية عند 9.1675$ للبوشل، وسط ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.74% إلى مستويات 97.23 موضحاً من الأعلى له منذ نهاية الشهر الماضي مقارنة بالافتتاحية عند 96.51.

هذا وقد تابعنا عن الصين ثاني أكبر دولة صناعية عالمياً صدور قراءة مؤشر الميزان التجاري والتي أظهرت اتساع الفائض إلى ما قيمته 306 مليار يوان أي ما يعدل 44.7$ مليار مقابل 234 مليار يوان أي ما يعادل 34.0$ مليار في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت لتقلص الفائض إلى 227 مليار يوان أي ما يعادل 36.2$ مليار، وذلك مع تباطؤ نمو الواردات بصورة فاقت تباطؤ نمو الصادرات خلال الشهر الماضي.

كما تابعنا أيضا عن الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم الكشف عن بيانات التضخم مع صدور القراءة السنوية لمؤشر أسعار المستهلكين والتي أوضحت تباطؤ النمو إلى 2.2% مقابل 2.5% القراءة السنوية السابقة لشهر تشرين الأول/أكتوبر، دون التوقعات عند 2.4%، كما أظهرت القراءة السنوية لمؤشر أسعار المنتجين تباطؤ النمو إلى 2.7% مقابل 3.3% في القراءة السنوية السابقة، أيضا دون التوقعات عند 2.8%.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا عن الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة إحصائية فرص العمل ودوران فرص العمل والتي أظهرت ارتفاعاً إلى 7.08 مليون مقابل 6.96 مليون في أيلول/سبتمبر، دون التوقعات عند 7.22 مليون، ويأتي ذلك عقب ساعات من الكشف عن بيانات سوق العمل للشهر الماضي والتي أظهرت استقرار معدلات البطالة عند الأدنى لها منذ عام 1969 عند 3.7% للشهر الثالث على التوالي، متوافقة بذلك مع التوقعات.

وفي نفس السياق، أظهرت قراءة متوسط الدخل في الساعة تسارع النمو إلى 0.2% مقابل 0.1% في تشرين الأول/أكتوبر، دون التوقعات عند 0.3%، بينما أوضحت قراءة مؤشر التغير في الوظائف للقطاعات عدا الزراعية تباطؤ خلق الوظائف إلى 155 ألف وظيفة مضافة مقابل 237 ألف وظيفة مضافة في تشرين الأول/أكتوبر، أسوء من التوقعات عند 198 ألف وظيفة مضافة.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا مؤخراً بعض التقرير التي تطرقت لكون الحكومة الصينية تخطط لشراء أول دفعة من حبوب فول الصويا الأمريكية منذ اندلاع الحرب التجارية بين واشنطون وبكين في تموز/يوليو، وذلك لتفي بوعدها بالقيام بشراء كميات كبيرة من السلع والخدمات الأمريكية على أعتاب مفاوضات الأشهر الثلاثة الأعلى من العام المقبل 2019 والتي تم تجميد خلالهم تصعيد الحمائية التجارية ورفع التعريفات الجمركية لحين التوصل لاتفاق تجاري.

وفي سياق أخر، كشفت وزارة الزراعة الأمريكية عن تقريرها الأسبوعي لمبيعات فول الصويا من المحاصيل تسليم السنة التسويقية 2018-2019 والتي بدأت مع مطلع أيلول/سبتمبر الماضي وتنقضي في مع نهاية آب/أغسطس المقبل والتي بلغت نحو 890.9 ألف طن متري خلال الأسبوع المنقضي في 29 من تشرين الأول/أكتوبر الماضي بزيادة 42% عن الأسبوع السابق و87% عن متوسط الأربعة أسابيع الماضية.

وكانت الأرجنتين على رأس قائمة المشترين بواقع 169.5 ألف طن متري، وتلتها اندونيسيا بواقع 149.6 ألف طن متري، ثم تلهما كل من أسبانيا وهولندا بواقع 135.2 ألف طن متري و103.6 ألف طن متري على التوالي، واشترت مصر 89.0 ألف طن متري، بينما ألغى عميل مجهول شحنة بواقع 166.3 ألف طن متري، كما ألغت المكسيك شحنة 32.9 ألف كن متري، وذلك وفقاً لبيانات وزارة الزراعة الأمريكية.