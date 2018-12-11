شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء الاتفاقية الموقعة بين "فتيحي القابضة" و"إثمار كابيتال" بعدم اتفاق الطرفين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة مجموعة فتيحي القابضة عن انتهاء مدة مذكرة التفاهم الموقعة مع شركة "إثمار كابيتال بارتنرز"، بتاريخ اليوم الإثنين.

وأفادت فتيحي، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بعدم توصلهما في الوقت الحالي إلى صيغة اتفاق مشتركة بين الطرفين بخصوص موضوع مذكرة التفاهم الموقعة.

وأشارت الشركة، إلى أنه لا توجد مصلحة لأعضاء مجلس الإدارة أو أي طرف ذي علاقة، ولا يوجد أي أثر مالي لانتهاء مذكرة التفاهم الموقعة.

وجدير بالذكر أن فتيحي مددت فترة مذكرة التفاهم غير الملزمة لمدة شهر تنتهي بتاريخ 11ديسمبر الجاري، وبنفس الشروط والأحكام.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الإثنين، بأنه لا توجد مصلحة لأعضاء مجلس الإدارة أو أي طرف ذي علاقة في هذه الصفقة.

وكانت الشركة قد وقعت، في يوليو الماضي، مذكرة تفاهم مع شركة "إثمار كابيتال بارتنرز"؛ وذلك لاستكشاف إمكانية تأسيس كيان استثماري مشترك بين الشركتين؛ تساهم فيه مجموعة فتيحي بالتساوي مع "إثمار كابيتال".

وكان من المقرر أن تكون مدة مذكرة التفاهم هي 4 شهور تبدأ من تاريخ التوقيع عليها في 11 يوليو الماضي وتنتهي بتاريخ 10 نوفمبر الماضي، وهي مدة قابلة للتمديد بموجب اتفاق خطي بين الطرفين.

وجدير بالذكر أن الشركة حققت تراجعاً في الخسائر بنسبة 96.7% خلال الربع الثالث من العام الجاري، وسجلت الشركة صافي خسارة بلغ 154.4 ألف ريال مقابل صافي خسائر بلغ 4.6 مليون ريال في الربع المقابل من العام 2017.

هذا وتراجعت أرباح الشركة إلى 14.97 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من 2018، مقابل صافي أرباح بلغ 20.4 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام 2017.