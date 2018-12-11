«أراضي دبي» تطلق الموسم الثالث من جائزة العقارات الخليجية 2019

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت دائرة الأراضي والأملاك في دبي و«أواردس إنترناشيونال»، انطلاق جائزة العقارات الخليجية 2019 في موسمها الثالث، وجاء هذا الإعلان خلال مؤتمر صحفي عقدته الدائرة أمس في مقرها الرئيسي، حيث وجهت خلاله الدعوة لجميع الشركات العاملة في المجال العقاري على مستوى المنطقة للمشاركة في هذه المنافسة الإقليمية، حيث إن باب الترشيح كان مفتوحاً أمام جميع الشركات العاملة في مجال العقارات، وحددت الدائرة جدولاً زمنياً للدورة الثالثة من الجائزة، حيث حدد الموعد النهائي للمشاركة يوم 16 يناير 2019، وستعلن اللجنة المختصة أسماء المرشحين للنهائيات في 23 يناير 2019، على أن تتم إقامة الحفل الختامي وتوزيع الجوائز يوم 27 مارس المقبل 2019.

حضر المؤتمر سلطان بطي بن مجرن، مدير عام الأراضي، وهند المري، المديرة التنفيذية لمعهد دبي العقاري في أراضي دبي، ومارك هامل، المدير التنفيذي لوكالة «أواردس إنترناشيونال» المنظمة لبرنامج الجائزة.