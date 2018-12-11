مكتوم بن محمد: الإنجازات ترسخ مكانة دبي دولياً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ترأّس سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي رئيس مركز دبي المالي العالمي، أمس اجتماع مجلس الإدارة الأعلى للمركز، حيث اطلع سموه على إنجازات العام 2018 وأولويات سلطات المركز الاستراتيجية للعام القادم، وأثنى سموه على المساهمة المهمّة لهذه الهيئات في ترسيخ مكانة دبي في المنطقة كمركز مالي رائد عالمياً.

وتم خلال الاجتماع مراجعة أبرز مستجدات الأعمال، والتقدّم الملحوظ الذي أحرزه المركز على صعيد استقطاب عدد كبير من الشركات الجديدة، كما تمّت مناقشة التعديلات الأخيرة على النظام القانوني وأهميتها في تسهيل ممارسة الأعمال، إلى جانب الدور المتنامي الذي تلعبه المنظومة المتكاملة للتكنولوجيا المالية التي يحتضنها المركز، في دعم جهود استراتيجية دبي للابتكار.