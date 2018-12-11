شكرا لقرائتكم خبر عن «إينوك» تعتزم افتتاح 45 محطة خدمة جديدة في السعودية والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - «إينوك» تعتزم افتتاح 45 محطة خدمة جديدة في السعودية
تاريخ النشر: 11/12/2018
أعلنت مجموعة «إينوك» عن استراتيجية توسعية كبيرة في أسواق المملكة العربية السعودية تتضمن افتتاح 45 محطة خدمة جديدة خلال السنوات الخمس المقبلة.
وتخطط «إينوك» لبناء محطات الخدمة الجديدة البالغ عددها 45 محطة في مواقع استراتيجية وستركز «إينوك» خلال العامين المقبلين على إنشاء المحطات في المنطقة الوسطى، وتحديداً في الرياض والمنطقة الشرقية.
وقال سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إينوك»: تركّز السعودية على تنويع الموارد الاقتصادية وتعزيز أداء القطاع السياحي وتطوير البنى التحتية بالتزامن مع تحفيز الأنشطة التجارية على المدى الطويل. ومن هنا تأتي أهمية خطتنا لتوسعة شبكة محطات الخدمة التابعة لنا في المملكة بنسبة تزيد على 220 بالمئة خلال السنوات الخمس المقبلة.
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