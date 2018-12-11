حامد بن زايد: بنية تحتية متطورة لاستمرار النمو الاقتصادي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365” و(وام)

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة افتتح سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي أمس محطة كوسكو أبوظبي للحاويات التابعة لشركة كوسكو الملاحية للموانئ المحدودة في ميناء خليفة.

شهد حفل الافتتاح سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس دائرة النقل والدكتور سلطان أحمد الجابر وزير دولة رئيس مجلس إدارة موانئ أبوظبي وخلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية والمهندس عويضة مرشد المرر رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي وسيف محمد الهاجري رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي واللواء الركن طيار فارس خلف خلفان المزروعي رئيس جهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل ونينج جيتزي نائب رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح «NDRC» في جمهورية الصين الشعبية وهي جيانتشونج نائب وزير النقل في جمهورية الصين الشعبية والكابتن شو ليرونج رئيس مجلس إدارة شركة كوسكو الملاحية والكابتن محمد جمعة الشامسي الرئيس التنفيذي لموانئ أبوظبي وزانج وي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة كوسكو الملاحية للموانئ المحدودة وعدد من الشخصيات والمسؤولين.

وقال سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان إن الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» ماضية في تجهيز بنية تحتية متطورة في المجالات والقطاعات كافة لضمان استمرار النمو الاقتصادي والاجتماعي وبناء مستقبل مشرق تنعم به أجيال الغد.

وأكد سموه أن رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة تركز دوما على تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع المجتمع الدولي والتعاون في تنفيذ المشاريع المتميزة القادرة على مواكبة متطلبات النمو المستقبلي بعيد المدى.. مشيراً سموه إلى أن محطة كوسكو أبوظبي للحاويات تعد من المشاريع الحيوية التي تمتد آثارها الإيجابية لتشمل عدة قطاعات بما فيها الاقتصاد والتجارة والصناعة والخدمات اللوجستية وغيرها.

وأشاد سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان بعلاقات الصداقة والتعاون الراسخة مع جمهورية الصين الشعبية التي أرسى ركائزها الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» والقائمة على رؤية استراتيجية شاملة ومشتركة في بناء مستقبل مستقر ومزدهر والتي استمرت في النمو والتطور لتشمل العديد من المجالات الاقتصادية والثقافية والتجارية والاستثمارية بما يحقق المصالح المتبادلة.

وأثنى سموه على جهود موانئ أبوظبي وتعاونها مع كوسكو ومختلف الجهات المحلية لإنجاز هذا المشروع الاستراتيجي على النحو الأفضل.

ويأتي تدشين هذه المحطة ضمن استراتيجية موانئ أبوظبي الرامية إلى تطوير التجارة البحرية في أبوظبي وتعزيز التنوع الاقتصادي تماشيا مع رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 من خلال نمو التجارة على صعيد المنطقة وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وتتطلع موانئ أبوظبي إلى زيادة القدرة الاستيعابية الإجمالية لميناء خليفة من 2.5 مليون حاوية إلى 9.1 مليون حاوية خلال السنوات الخمس المقبلة حيث تلعب محطة كوسكو أبوظبي دوراً حيوياً في هذا المجال.

وقال سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس دائرة النقل في أبوظبي، تعتبر محطة كوسكو أبوظبي الجديدة للحاويات إنجازاً مهماً في مسيرتنا لتحقيق الرؤية الاقتصادية 2030 لإمارة أبوظبي عبر تحفيز النمو والتنويع الاقتصادي واستقطاب الاستثمارات وتوفير فرص عمل مستدامة.

وأضاف سموه أن استثمار شركة كوسكو الملاحية للموانئ المحدودة في أبوظبي يشكل دليلاً ملموساً على المقومات المهمة التي تتمتع بها الإمارة من حيث الموقع الاستراتيجي وبيئة العمل الجاذبة والقوانين الداعمة.. ونحن على قناعة بأن هذا الاستثمار سيفتح الباب أمام مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الإمارة.. ونحن فخورون بالتعاون بين موانئ أبوظبي وكوسكو والذي أثمر عن هذا المشروع المتميز والذي ستكون له آثار إيجابية شاملة ومتنوعة.

وقال الدكتور سلطان أحمد الجابر وزير دولة رئيس مجلس إدارة موانئ أبوظبي: نثمن عاليا رؤية القيادة بتطوير منشآت عملاقة في مجال البنية التحتية للموانئ لتعزيز نمو حركة الملاحة والتجارة البحرية والمساهمة في النمو الاقتصادي والاجتماعي.. ويعد افتتاح محطة كوسكو للحاويات نموذجاً جديداً للتعاون التاريخي بين دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية في مختلف المجالات.. وكلنا فخر بتحقيق هذا الإنجاز خلال عام زايد فمن خلال رؤية الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» وبفضل توجيهات ومتابعة القيادة الرشيدة أرست دولة الإمارات الركائز الأساسية لبناء دولة حديثة تمتلك بنية تحتية متطورة وتمد يد الصداقة والتعاون الإيجابي البناء إلى مختلف البلدان حول العالم.

وأضاف: يسهم هذا المشروع في دعم استراتيجية أبوظبي ودورها الحيوي كبوابة رئيسية للتجارة والأعمال والاستثمار في الشرق الأوسط وشريك استراتيجي رئيسي لمبادرة الحزام والطريق الصينية.

وتعزز محطة الحاويات الجديدة مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً لقطاع النقل البحري، كما تسهم في دعم مبادرة الحزام والطريق الصينية حيث تضم أكبر محطة لفرز الحاويات في منطقة الشرق الأوسط.

ويضم هذا المشروع الجديد أكبر محطة لفرز الحاويات في منطقة الشرق الأوسط.. وتعزز المحطة الجديدة مكانة ميناء خليفة حيث ترتقي بتصنيفه من المرتبة 89 ليصبح بين أكبر 25 ميناءً للحاويات في العالم بدءاً من العام المقبل.

من جانبه قال الكابتن شو ليرونج رئيس مجلس إدارة شركة كوسكو الملاحية، يعتبر إكمال محطة كوسكو أبوظبي للحاويات إنجازاً مهماً آخر على خريطة الشراكة الناجحة بين الصين وأبوظبي.. وتعتبر عمليات الموانئ واحدة من أهم قطاعات الأعمال الخاصة بشركة كوسكو وسوف ندعم عمليات تطوير المحطة وفق أقصى الحدود التي تتيحها إمكاناتنا من خلال تطوير مسارات الشحن وشبكة مخصصة لإعادة الشحن من أجل دفع عجلة النمو في محطة كوسكو أبوظبي للحاويات..

وقال زانج وي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة كوسكو الملاحية للموانئ المحدودة، نحن بصدد إطلاق عمل محطة فرز الحاويات شبه الآلية بهدف خدمة السفن وناقلات الحاويات من جميع الأحجام والمساهمة في ضمان مستقبل واعد للمنطقة.. وستوفر محطة كوسكو أبوظبي للحاويات خدمات ذات قيمة إضافية مثل خدمات السفن الصغيرة المخصصة لتوزيع الحاويات القادمة عبر السفن الكبيرة وسهولة التواصل مع محطات الحاويات في ميناء خليفة.. وتتمحور استراتيجيتنا الأوسع نطاقا حول إرساء مكانة أبوظبي كمركز إقليمي للخدمات اللوجستية والتجارة وربطها بالمناطق الصناعية الحرة لتوسيع وتنويع الاقتصاد.

وقال الكابتن محمد جمعة الشامسي الرئيس التنفيذي لموانئ أبوظبي: ترتبط محطة كوسكو أبوظبي للحاويات في ميناء خليفة مع شبكة محطات كوسكو العالمية وهذا يجعلها واحدة من أكبر موانئ الشبكة في منطقة الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية ومركزاً رئيساً لقطاع النقل البحري العالمي.

وأضاف: موقع أبوظبي الاستراتيجي كبوابة لآسيا إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يعزز مكانتها كشريك استراتيجي للصين في مبادرتها التاريخية الحزام والطريق والهادفة إلى ربط آسيا مع إفريقيا وأوروبا برا وأيضاً عبر شبكات النقل البحري على امتداد 6 ممرات تجارية.

وتسهم محطة الحاويات الجديدة في ترسيخ مكانة ميناء خليفة كمركز إقليمي لعمليات كوسكو التشغيلية العالمية حيث ترتبط بجميع المراكز التجارية الرئيسية المشمولة بمبادرة «الحزام والطريق».



1.6 مليون حاوية طاقة المرحلة الأولى



تبدأ محطة كوسكو أبوظبي للحاويات عملياتها بطاقة استيعابية لمناولة الحاويات تصل إلى 1.6 مليون حاوية على رصيف بطول 800 متر على أن يتم توسيعه باضافة 400 متر بحلول عام 2020، وسيتم تعميق حوض المحطة إلى 16.5 متر الأمر الذي يتيح للسفن العملاقة التي تصل حمولتها إلى 14000 حاوية الوصول للمحطة.



استثمار 1.1 مليار درهم



تم بناء المحطة بموجب اتفاقية مدتها 35 عاماً بين موانئ أبوظبي وشركة كوسكو الملاحية للموانئ المحدودة التابعة لشركة كوسكو الملاحية والتي تعد واحدة من كبرى الشركات الملاحية المتكاملة في العالم وتحظى بموجبها الشركة الصينية بامتياز توفير خدمات الحاويات في محطة الحاويات رقم 2 بميناء خليفة. وتستثمر شركة كوسكو الملاحية للموانئ المحدودة أكثر من 1.1 مليار درهم «300 مليون دولار» في المعدات الجديدة للمحطة وتضاف هذه إلى استثمارات موانئ أبوظبي بقيمة 10 مليارات درهم ضمن إطار برنامج توسعة ميناء خليفة.



200 شركة في ميناء خليفة



تعتبر المحطة الأكبر لفرز الحاويات في الشرق الأوسط بمساحة 275 ألف متر وتعتبر هذه المنشأة الحديثة أول محطة شبه آلية لفرز الحاويات في المنطقة مع مرافق مخصصة لشحنات الحاويات ناقصة الحمولة/‏‏ كاملة الحمولة إلى جانب مجموعة متكاملة من خدمات تعبئة الحاويات والتخزين على المدى القصير للشحنات غير المجمعة فضلا عن سهولة التواصل مع محطات الحاويات في ميناء خليفة.

وتدعم المحطة الجديدة الشركات التي تسعى إلى تأسيس أو توسيع أو تعزيز أنشطتها التجارية عبر إتاحة إجراء عملياتها التصنيعية والتخزينية واللوجستية محليا في أبوظبي.. كما تخدم المحطة الأسواق الإقليمية والشرق أوسطية والإفريقية والعالمية.

وإلى جانب استقطاب المستثمرين من شرق آسيا تسهم محطة كوسكو أبوظبي للحاويات في تعزيز القدرة التنافسية لميناء خليفة وجذب المزيد من الشركات الأجنبية لمدينة خليفة الصناعية أبوظبي التي تعتبر أكبر منطقة حرة للعمليات الصناعية واللوجستية والصناعات التحويلية في المنطقة.

واستقطبت مدينة خليفة الصناعية الممتدة على مساحة 410 كيلومترات مربعة أكثر من 200 شركة واستثمارات بقيمة 65 مليار درهم»17,7 مليار دولار أمريكي«وحتى الآن وقعت 19 شركة صينية اتفاقيات لاستئجار أراض في منطقة التطوير الصناعي التي أسستها «شركة الاستثمار والتعاون وراء البحار لمقاطعة جيانجسو المحدودة» - جوسيك - في منطقة التجارة الحرة لميناء خليفة خلال شهر أغسطس 2017.

تجدر الإشارة إلى أن هذه المحطة الجديدة تندرج ضمن إطار استراتيجية نمو لمدة خمس سنوات أطلقتها «موانئ أبوظبي» بهدف رفع القدرة الاستيعابية الإجمالية لميناء خليفة إلى 9.1 مليون حاوية نمطية سنويا.