«أغذية» تطلق أول مياه مخصصة للرضع

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت مجموعة «أغذية»، أمس، إطلاق مياه «العين بامبيني»، منتجها الأحدث من مياه الشرب المعبأة والمبتكرة خصيصاً للرضع، وتم ابتكارها لدعم نمو الرضع، وهي خالية من الصوديوم والكبريت والفلورايد والبرومات، كما أنها حيادية الحموضة وتحتوي على معدل إجمالي منخفض من المعادن، لئلا تتداخل مع محتوى المعادن المرتفع في مكونات حليب الرضع.

وقال المهندس ظافر عايض الأحبابي، رئيس مجلس إدارة مجموعة «أغذية»: «تأتي أهمية مياه (العين بامبيني) كمنتج استثنائي مصنّع خصيصاً لدعم نمو أطفالنا لمستقبل ينعمون فيه بالصحة والعافية».

وقال المهندس طارق أحمد الواحدي الرئيس التنفيذي لمجموعة أغذية: «مياه (العين بامبيني) عبارة عن مياه أطفال معبأة تتميز بتركيبة متوازنة للاستخدام الفوري، أول مياه معبأة في دولة الإمارات، مصممة خصيصاً لتلبية احتياجات الرضع الحساسة».