منصور بن زايد: تنمية تتبنى الحداثة وتحفظ الموارد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365” و(وام)

افتتح سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مجلس إدارة جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، امس بأبوظبي فعاليات الدورة التاسعة لمعرض «سيال الشرق الأوسط» ومعرض أبوظبي الدولي للتمور بنسخته الرابعة، اللذين يقامان برعاية سموه وبشراكة استراتيجية مع جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

و قام سموه بجولة على أجنحة الدول المشاركة والشركات العارضة كما التقى بعدد من مسؤولي الجهات المشاركة واطلع على أحدث منتجاتهم وخدماتهم المتخصصة في مجال الصناعات الغذائية.

أشار سمو الشيخ منصور بن زايد إلى أن الإمارات استطاعت بتوجيهات ودعم القيادة الحكيمة من بناء نموذج تنموي فريد من نوعه، قائم على التوفيق بين متطلبات الحداثة والحفاظ على الموارد، لتحقيق التنمية المستدامة المرتكزة على مبادئ راسخة تسهم في الارتقاء بمعدلات الإنتاج وفي الوقت ذاته الحفاظ على المصادر الطبيعية وعدم استنزافها، لافتا سموه إلى أن هذا النموذج اتخذ من الرؤى السديدة للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه منطلقا له وأساسا لازدهاره وتطوره.

وأكد سموه على أهمية الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي التي أطلقتها حكومة الإمارات مؤخراً، التي تنص على مضاعفة التعاون المشترك على الصعيدين الدولي والإقليمي وإعادة صياغة العديد من الاستراتيجيات، لتتوافق مع حجم التحديات التي تواجه قطاع الصناعات الغذائية العالمي ومواجهة التداعيات الجسيمة التي يفرضها التغير المناخي وانعكاساتها على انحسار المساحات الصالحة للزراعة وانخفاض معدلات الهطول المطري في المناطق الجافة وتوسع رقعة المناطق الصحراوية، إلى جانب النمو السكاني المتسارع الذي يشهده العالم وما يفرضه من ارتفاع متزايد في الطلب على الغذاء، الأمر الذي يستوجب إيجاد حلول مبتكرة أكثر فاعلية في التعامل مع هذه التحديات.

وشدد سموه على أهمية تعظيم الفائدة من معرض سيال الشرق الأوسط باعتباره أحد أبرز الملتقيات العالمية التي تجمع نخبة من الخبراء الدوليين والمتخصصين في قطاع الغذاء، وفرصة مثالية يجب استثمارها لإيجاد الحلول التي تضمن تلبية الطلب المتنامي على الغذاء وتحسين الإنتاجية مع المحافظة على الموارد للأجيال الحالية والمستقبلية.

مفهوم التحقق

ودشن سموه في بداية الافتتاح التطبيق الخاص بالرقابة الذاتية الذي طوره جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية لأتمتة عمليات الرقابة الغذائية والتحول بعملية الرقابة من مفهوم التفتيش إلى مفهوم التحقق.

حضر الافتتاح الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة ومريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة دولة مسؤولة عن ملف الأمن الغذائي والدكتور أحمد مبارك المزروعي الأمين العام للمجلس التنفيذي والدكتور مغير خميس الخييلي رئيس دائرة تنمية المجتمع عضو المجلس التنفيذي والشيخ عبدالله بن محمد آل حامد رئيس دائرة الصحة عضو المجلس التنفيذي و فلاح محمد الأحبابي رئيس دائرة التخطيط العمراني والبلديات عضو المجلس التنفيذي والشيخة مرام بنت عيسى آل خليفة الأمين العام للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي بمملكة البحرين والشيخ راشد بن خليفة آل خليفة المدير العام لمزارع الجزيرة وسعيد البحري سالم العامري مدير عام جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية وعدد من المسؤولين.

وقال الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي: إن تحقيق الاستدامة على مستوى القطاعات كافة يعد أولوية لدولة الإمارات وهدف رئيس لرؤية الإمارات 2021 ويمثل الغذاء أحد النقاط الهامة التي تهدف الدولة وقيادتها الرشيدة إلى تحقيق استدامتها عبر سبل عدة تشمل اعتماد منظومة متكاملة من الخطط والاستراتيجيات التي توظف الابتكار والتقنيات الحديثة في تطوير القطاعات الداعمة لتوفير الغذاء ومنها الزراعة، ومواكبة لهذا الهدف عملت وزارة التغير المناخي والبيئة على وضع خطة متكاملة لتحقيق تنوع واستدامة الغذاء بما يضمن الحفاظ على موارد البيئة وضمان استدامتها ورفع وتنويع الإنتاجية الغذائية.

استدامة الغذاء

وأشار إلى أن تنظيم الفعاليات الدولية التي من دورها عرض أهم الخبرات والتجارب والابتكارات العالمية في مجال الإنتاج الغذائي يعد أحد السبل البناءة التي تتبعها دولة الإمارات لتحقيق هدف استدامة الغذاء ويمثل معرض «سيال» واحداً من أهم الفعاليات على مستوى الدولة والمنطقة في هذا المجال كونه يشكل منصة لجمع صناع القرار والمختصين وأصحاب التجارب وأهم الابتكارات والتقنيات العالمية في مجال الأغذية في مكان واحد لتبادل الخبرات ومناقشة أفضل الحلول التي من شأنها المساهمة بشكل فعال في تحقيق استدامة الغذاء.

النهوض بالإنتاج الزراعي

وأكدت مريم المهيري، أن قضية الأمن الغذائي تعد من القضايا الرئيسية التي توليها الإمارات أهمية كبيرة حيث تعمل الدولة في هذا الإطار وفق استراتيجية واضحة المعالم تستند على النهوض بواقع الإنتاج الزراعي المحلي وتنمية الاستثمارات الخارجية في قطاع الزراعة وذلك من منطلق إدراكها التام لأهمية تدعيم مظلة الأمن الغذائي وتأمين إمدادات الغذاء في كافة الأوقات وضمن مختلف الظروف وصولا الى استدامة هذا القطاع الحيوي.

الحد من الهدر

أكد سعيد البحري سالم العامري مدير عام جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية على أهمية الاستراتيجية الوطنية التي أطلقتها حكومة الإمارات للأمن الغذائي الهادفة إلى تطوير منظومة وطنية شاملة تقوم على أسس تمكين إنتاج الغذاء المستدام والتي ترتكز على توظيف التقنيات والتكنولوجيا الحديثة في عمليات الإنتاج والتصنيع الغذائي وتعزيز الإنتاج المحلي وتنمية الشراكات الدولية لتنويع مصادر الغذاء وتفعيل التشريعات والسياسات التي تسهم في تحسين التغذية والحد من الهدر لضمان الأمن الغذائي في كافة الظروف والمراحل.