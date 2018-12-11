«داماك» تمنح عقداً ب 40 مليوناً ل«بروسكيب»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت «داماك العقارية»، عن منح عقدٍ بقيمة 40 مليون درهم إلى مجموعة «بروسكيب للتطوير»، وذلك لإنجاز أعمال الطرق والبنية التحتية في قسم «أكويليجيا» الذي تبلغ مساحته 207 آلاف متر مربع ضمن مجمّع «أكويا أكسجين» السكني الفاخر، والممتد على مساحة 55 مليون قدم مربّعة. ويشتمل قسم «أكويليجيا» على 629 وحدة من شقق التاونهاوس والفلل الفاخرة شبه المنفصلة، والتي تحيط بها المسارات المميّزة والمساحات الخضراء الوارفة. وقال علي سجواني، المدير العام للعمليات في شركة «داماك العقارية»: «يعمل فريقنا بعناية ودقة على تطوير مجمّعات سكنية فاخرة تلبي احتياجات ومتطلبات جميع عملائنا المميزين، ونواصل تحقيق ذلك عبر توقيع مزيدٍ من اتفاقيات التعاون المثمرة. ويسعدنا في هذا الإطار منح مجموعة بروسكيب عقداً جديداً لإنجاز أعمال الطرق والبنية التحتية في قسم أكويليجيا. ونؤكد أن اتخاذ هذا القرار جاء بعد مناقشات مفصلة حول الأعمال المميزة التي تُنجزها الشركة، والتي تنسجم تماماً مع التزام داماك العقارية على صعيد الجودة».