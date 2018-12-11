سوق دبي المالي يحدِّث المعايير الشرعية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أصدر سوق دبي المالي؛ (سوق المال الأول المتوافق مع الشريعة الإسلامية عالمياً منذ عام 2007)، نسخاً محدثة من معاييره الشرعية الثلاث؛ وهي: معيار الأسهم الصادر في عام 2007، ومعيار الصكوك الصادر في عام 2014، ومسودة معيار صناديق الاستثمار، التي طرحها السوق للتشاور في عام 2018.

تعد معايير «سوق دبي المالي» المتوافقة مع الشريعة المعايير الإسلامية الأولى في العالم، التي تناولت بالتفصيل الأدوات والأوعية الاستثمارية الإسلامية؛ مثل: الصكوك والأسهم وصناديق الاستثمار الخضراء، ودعت إلى التوسع في استخدامها.

وقال عيسى كاظم، رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي: نعكف حالياً على إصدار معيار جديد حول صناديق الاستثمار، فإننا نحرص في الوقت ذاته على مراجعة وتنقيح وتوسعة نطاق معاييرنا الشرعية؛ لضمان مواكبة التطورات المتسارعة، التي تشهدها الصناعة المالية الإسلامية، التي تشهد زخماً قوياً؛ بفضل المبادرة الريادية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، لجعل دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي عالمياً. وتتماشى التعديلات والإضافات مع دخول مجالات جديدة ضمن نطاق اهتمام المستثمرين، وخاصة تلك المتصلة بالاقتصاد الأخضر والاستدامة.

ووفق تقرير واقع الاقتصاد الإسلامي العالمي للعام 2018-2019، يتنامى تأثير قطاع التمويل الإسلامي بسرعة، وسط طلب متزايد على التمويل المتوافق مع الشريعة. وتقدر قيمة أصوله بمبلغ 2.4 تريليون دولار في عام 2017، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 3.8 تريليون دولار بحلول عام 2023.

وقال الدكتور حسين حامد حسان، رئيس هيئة الفتوى والرقابة الشرعية في «سوق دبي المالي»: «قامت الهيئة بمراجعة معياري الأسهم والصكوك ومسودة معيار صناديق الاستثمار، التي طرحها السوق للتشاور في عام 2018 وفقاً لآخر التطورات، وبعد تعميم المعايير على الخبراء من الشرعيين والقانونيين والمصرفيين والمشتغلين بالصناعة المالية الإسلامية والهيئات والمؤسسات العاملة في هذا المجال؛ قامت الهيئة الشرعية والإدارة الشرعية للسوق بإجراء تعديلات مهمة في هذه المعايير، ومن أهمها ما يتعلق بالاقتصاد الأخضر، الذي يركز على مفاهيم الاستدامة، والمحافظة على البيئة، وهما من المقاصد الرئيسية للشريعة الإسلامية». وتُفصل التعديلات الجديدة الأدوات والأوعية المالية الخضراء؛ مثل: الصكوك الخضراء والأسهم الخضراء والصناديق الخضراء، التي باتت تشغل العالم حديثاً؛ وهي الأدوات المالية والأوعية، التي تمول مشروعات صديقة للبيئة؛ تحافظ عليها وتحميها، ولا تضر بها؛ مثل مشاريع البنية التحتية والمشاريع التي تقل فيها أو تنعدم العناصر المضرة للبيئة مثل الكربون.