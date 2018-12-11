«مواصفات» تطور تشريعات «صناعة الأغذية» اتحادياً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

بحثت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، فرص تطوير البنية التشريعية في قطاع الصناعات الغذائية على المستوى الاتحادي، بالتشاور مع القطاع الخاص، ممثلاً في مجموعة مصنعي الأغذية والمشروبات، التي تضم في عضويتها 575 عضواً، وتدير استثمارات تناهز 39.5 مليار درهم، في مسعى حكومي لضمان التحديث المستمر للتشريعات الوطنية، التي تشجع التصنيع المحلي، وتعزز حركة التصدير، وتدعم الاقتصاد الوطني، ضمن أفضل الممارسات العالمية.

ووقعت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، ومجموعة مصنعي الأغذية والمشروبات، على هامش فعاليات معرض «سيال الشرق الأوسط» المنعقد حالياً في العاصمة أبوظبي، مذكرة تفاهم للتعاون والتنسيق وتبادل المعلومات، حيث وقع الاتفاقية من جانب هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، عبد الله المعيني، مدير عام الهيئة، وصالح لوتاه، رئيس مجموعة مصنعي الأغذية والمشروبات، التابعة لغرفة تجارة وصناعة دبي.

وأكد عبد الله المعيني، مدير عام «مواصفات»، أن الهيئة تسعى في إطار الأجندة الوطنية، إلى تنمية فرص قطاع صناعة الأغذية، وتسهيل انسيابية حركة الاستيراد والتصدير، بصورة تسهل حركة البضائع والسلع الغذائية، وتخدم تنويع الاقتصاد الوطني، منوهاً بأهمية التحديث المستمر للوائح والأنظمة الإماراتية التي تضمن حماية حقوق المستهلك والتاجر على السواء.

وقبيل توقيع مذكرة التفاهم، نفذت الهيئة حلقة نقاشية مطولة مع مجموعة منتجي ومصنعي الأغذية والمشروبات، حضرها نحو 40 من كبار المصنعين والموردين والتجار، للتعاون والتنسيق وإشراكهم في تطوير المواصفات القياسية ذات العلاقة بالمنتجات الغذائية.