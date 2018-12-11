«الأونكتاد»: الإمارات تتصدر إقليمياً في التسوق الإلكتروني

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: عبير أبو شمالة

تصدرت الإمارات دول غرب آسيا وشمال إفريقيا ضمن مؤشر مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) لأكثر الدول تطورا على مستوى التجارة الإلكترونية للمستهلك. وتلتها تركيا في المركز الثاني على مستوى المنطقة ثم السعودية وإيران والبحرين ولبنان والكويت وسلطنة عمان والأردن وتونس.

وحلت الدولة في المركز الرابع ضمن ذات المؤشر على مستوى الدول النامية، وجاءت في المركز ال33 عالمياً.

وقالت «الأونكتاد» في تقرير حديث لها: إن نسبة استخدام الأفراد للإنترنت في الدولة تصل إلى 95%، والأشخاص الذين لديهم حسابات مصرفية بعمر فوق 15 ربيعا إلى 88%. وأضافت قائلة: إن أداء الدولة على هذا المستوى كان جيدا بالفعل. ولفت التقرير إلى أن درجة الاعتماد على خدمات البريد والثقة فيها في الدولة جيدة عند 75%.

وأكدت «الأونكتاد» إن الإمارات في مركز الصدارة خليجيا، ما يؤهلها لأن تكون المركز الإقليمي الرائد للتجارة الإلكترونية. وتحدث عن صفقة «أمازون» لشراء «سوق دوت كوم» عام 2017، و«دبي كوميرس سيتي» أول منطقة حرة للتجارة الإلكترونية على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والتي وصلت كلفتها إلى 735 مليون دولار باعتبارهما مؤشرين على تفوق الدولة في المجال ومدى جاهزيتها على هذا المستوى.

وجاءت هولندا في المركز الأول عالمياً، تلتها سنغافورة ثم سويسرا وبريطانيا والنرويج وآيسلندا وأيرلندا والسويد ونيوزيلندا والدنمارك في المراتب العشر الأولى . وقال التقرير إن المؤشر يعكس جاهزية الدول لدعم خدمات التسوق الإلكتروني وشمل المؤشر 151 دولة، وهو يقوم على 4 مؤشرات فرعية مرتبطة بشكل وثيق والتسوق الإلكتروني وجميعها متعلقة بجاهزية الشبكة ومستوى استخدام الإنترنت.

ولفت التقرير إلى أنه مازال من الصعوبة بمكان قياس المؤشرات الأخرى التي ربما تكون أكثر ارتباطا بالتسوق الإلكتروني مثل مستوى دخول المحال في مجال التجارة الإلكترونية وسهولة استلام الشحنات، والقياس الكمي لأسباب عدم توجه الأفراد للتسوق الإلكتروني، وقال: إن اعتماد هذه المعايير سيقلص إلى حد كبير عدد الدول ضمن المؤشر لصعوبة توافر هذه المعلومات. لذا فضل الاعتماد على المقاييس الأيسر مثل نسبة أصحاب الحسابات المصرفية ونسبة استخدام الإنترنت.