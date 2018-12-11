«بوينج» تطلق من دبي «777 إكس» لرجال الأعمال

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أطلقت «بوينج لطائرات رجال الأعمال»، أمس، من دبي، طائرة «بي بي جيه 777 اكس»، وهي طراز جديد من طائرات بوينج لطائرات رجال الأعمال، يمكنها التحليق أكثر من نصف المسافة حول العالم، دون توقف؛ لتتفوق على أية طائرة رجال أعمال تم صنعها على الإطلاق.

وقال جريج لاكستون، رئيس شركة «بوينج لطائرات رجال الأعمال» خلال معرض (اتحاد الطيران الخاص ورجال الأعمال في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا - ميبا): «إن دبي تعد المكان المناسب لإطلاق الطائرة الجديدة لرجال الأعمال، التي توفر إمكانات هائلة لهذا النوع من السفر»، موضحاً أن المنطقة تشكل حصة كبيرة من طلبيات بوينج لطائرات رجال الأعمال في المنطقة.

وأضاف: إنه لم يتم تحديد أول زبون لاستلام الطائرة الجديدة؛ لكن تتطلع الشركة لاستقطاب اهتمام المشترين من جميع أنحاء العالم، وليس من المنطقة فقط، موضحاً أن المنطقة تشكل 52% من إجمالي طلبيات طائرات بوينج لرجال الأعمال عريضة البدن.

ولفت إلى أن العملاء يرغبون بالسفر على متن طائرة توفر أقصى قدرٍ من الراحة والمساحة وتكون قادرة على إيصالهم إلى وجهاتهم دون توقف. وسوف تكون طائرة«777 اكس» قادرة على القيام بذلك تماماً لتتفوق على جميع الطائرات، وتعيد تعريف تجربة سفر كبار الشخصيات بعيد المدى بشكل جذري.

وسوف تتوفر الطائرة بين طرازين هما: «بي بي جيه 777-8» و«بي بي جيه 777-9»؛ حيث تتمتع طائرة «بي بي جيه 777-8» بمدى طويل للغاية يبلغ 11,645 ميل بحري (21,570 كم )، ومقصورة فسيحة تبلغ مساحتها 3,256 قدم مربعة (302.5 متر مربع).

بينما تتمتع طائرة «بي بي جيه 777-9» بمساحة مقصورة أكبر قدرها 3,689 قدم مربعة (342.7 متر مربع)، وبمدى بعيد يصل حتى 11,000 ميل بحري (20,370 كيلومتر).