«دبي الجنوب» تطلق مجمع مكاتب «أيفياشين ون»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أطلقت دبي الجنوب مجمع مكاتب «أيفياشين ون» لمدينة الطيران بدبي الجنوب، على هامش معرض ميبا 2018. ويحتل هذا المشروع مركز الريادة في العقارات التجارية لدبي الجنوب.

وقال طحنون سيف المدير التنفيذي لمدينة الطيران بدبي الجنوب بأن «ايفياشين ون» هي مجمع تجاري متكامل وفريد من نوعه في مجال الطيران بدبي الجنوب حيث يقع بجانب مبنى الطيران الخاص، قلب مدينة الطيران.

جاء إطلاق «ايفياشين ون» وهي مركز حديث للأعمال في قلب عاصمة الطيران العالمي، كواحد من العديد من الفعاليات لمدينة دبي للطيران في دبي الجنوب في معرض ميبا 2018. وشملت الفعاليات الأخرى جولة لكبار الشخصيات بمبنى الطيران الخاص لتعريفهم بما يمكن أن يقدمه لهم من تسهيلات، كما شملت الفعاليات التوقيع على العديد من اتفاقيات الشراكة في صناعة الطيران.

وأكد سيف بأن معرض ميبا 2018 يحظى بدعم مدينة الطيران بدبي الجنوب، مؤكداً على أهمية إقامة هذا المعرض لإلقاء الضوء على كل ما يتعلق بصناعة الطيران.