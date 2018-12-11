المدن الذكية والتقنيات الروبوتية تستقطب الاستثمارات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ممدوح صوان

شهد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، صباح أمس، ب«مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات»، انطلاق فعاليات الدورة الرابعة ل«منتدى الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر»، تحت شعار: «صناعة مستقبل الاقتصاد»، الذي ينظمه مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة). ويشارك في المنتدى 1000 من رجال الأعمال؛ لمناقشة التوجهات المستقبلية للاستثمارات المحلية والعالمية، والتطورات التكنولوجية، ودورها في صناعة مستقبل اقتصادات الدول، ورصد البعد التنموي للاستثمارات، ووضع الشركات أمام مسؤولياتها الاجتماعية.

بدأت مجريات حفل الانطلاق، بالسلام الوطني لدولة الإمارات؛ ليلقي بعدها المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، كلمة أثنى فيها على رعاية صاحب السمو حاكم الشارقة لفعاليات المنتدى، الذي يسهم في رسم ملامح خريطة الاستثمار الأجنبي المباشر في الدولة، وفي إمارة الشارقة خلال المرحلة المقبلة.

وأكد المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، ثقته بأن تركيز الدورة الحالية من المنتدى على «صناعة اقتصاد المستقبل»؛ سيلعب دوراً مهماً في توجيه التدفقات الاستثمارية نحو مشاريع نوعية، وقطاعات ذات قيمة مضافة؛ تمثل رهاناً للتنمية الاقتصادية المستقبلية في الدولة.

130 مليار دولار

وأشار المنصوري إلى أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر؛ تشهد للسنة الثانية على التوالي، على الصعيد العالمي تراجعاً في النمو؛ حيث سجلت في عام 2017 إجمالياً يصل إلى 1.43 تريليون دولار، بنسبة انخفاض تبلغ 23% مقارنة بعام 2016، وفقاً لتقرير الاستثمار العالمي الأخير الصادر عن «الأونكتاد»، لافتاً إلى أن تلك التدفقات؛ شهدت تفاوتاً ملحوظاً في توزيعها: ففي حين انخفضت التدفقات الواردة إلى الاقتصادات المتقدمة بنسبة 37%، لتسجل نحو 712 مليار دولار، شهدت الاقتصادات النامية استقراراً في معدل التدفقات الواردة إليها، دون تحقيق نمو يذكر، بإجمالي وصل إلى 671 مليار دولار، إضافة إلى أن التدفقات الواردة إلى الاقتصادات الانتقالية تراجعت بصورة كبيرة أيضاً، وبنسبة تبلغ 27%.

وأوضح المنصوري: إن المنحى السلبي في نمو الاستثمارات العالمية خلال عام 2017 لم يرافقه تراجع مماثل في دولة الإمارات؛ بل على العكس من ذلك، حققت الدولة نمواً مهماً بنسبة 7.8% في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إليها عام 2017، مسجلةً إجمالي بلغ 10.4 مليار دولار.

وتبوأت الدولة بذلك المركز الأول عربياً و30 عالمياً في جاذبيتها للاستثمار الأجنبي، متقدمةً خمسة مراكز عن تصنيفها لعام 2016، وبلغت قيمة الرصيد التراكمي للاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إلى الدولة حتى عام 2017 نحو 130 مليار دولار، بنمو نسبته 9% على عام 2016.

28 % النمو السنوي

ونوّه وزير الاقتصاد إلى أنه خلال الفترة الممتدة من 1990 إلى 2017، بلغ متوسط النمو السنوي لرصيد الاستثمارات الأجنبية الواردة إلى الدولة 28%، مقابل 12% متوسط النمو عربياً، و11% متوسط النمو العالمي، مشيراً إلى أن الإمارات عززت مكانتها في المرتبة الأولى عربياً، و21 عالمياً في الاستثمارات المباشرة الصادرة منها إلى دول العالم في عام 2017، بإجمالي 14 مليار دولار، وبنمو نسبته 7.7% على عام 2016.

وأكد المنصوري، أن هذا الأداء المتميز؛ يعود إلى السياسات الاقتصادية والاستثمارية الرائدة، التي صاغتها رؤية قيادتنا الرشيدة، فقد أكدت «الأجندة الوطنية 2021» أهمية زيادة جاذبية الدولة للاستثمار الأجنبي؛ كهدف استراتيجي، ويمثل استقطاب الاستثمار النوعي محوراً أساسياً في خطط التنمية الاقتصادية الطويلة المدى وفقاً لمحددات «مئوية الإمارات 2071»، مبيناً أهمية إصدار المرسوم بقانون اتحادي رقم 19 لعام 2018 بشأن الاستثمار الأجنبي المباشر، الذي يعد قفزة نوعية في الحوافز والمميزات، التي توفرها الدولة للمستثمر الأجنبي، وأولها وأبرزها إتاحة الملكية بنسبة 100% للمشاريع في مجموعة من القطاعات ذات القيمة المضافة، التي سيتم تحديدها خلال الأشهر القليلة المقبلة، فضلاً عن ضمان حماية الاستثمار، وسهولة التحويلات المالية، ومرونة تغيير الصيغ القانونية للمشاريع، بما يحقق مصالح المستثمر.

ولفت المنصوري في كلمته إلى أن قانون الاستثمار الأجنبي المباشر الجديد؛ سيعمل بالتكامل مع مجموعة قرارات ومبادرات أخرى تم إطلاقها خلال المرحلة الماضية؛ لتعزيز الجاذبية الاستثمارية للدولة.

اعتماد استراتيجيات واضحة

واستعرض المنصوري المحفزات والمزايا الواسعة، التي تتمتع بها الدولة؛ لجذب الاستثمار الأجنبي، ومن أبرزها: الاستقرار السياسي، وتنوع الاقتصاد، واعتماد استراتيجيات واضحة للتنمية المستدامة، تواكب الاتجاهات المستقبلية، والموقع الجغرافي الاستراتيجي، والبنية التحتية المادية والإلكترونية الحديثة، وامتلاك موانئ ومطارات متطورة، إلى جانب القطاع اللوجستي المتكامل للخدمات.

وتوقع وزير الاقتصاد، أن تسهم البيئة الاستثمارية المتكاملة بما تمتلكه من قوانين وقرارات جديدة ومحفزات ومزايا رائدة، في زيادة حجم الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد للدولة إلى مستوى جديد خلال العامين المقبلين، وبمعدل يتراوح بين 15 و20%.

وكشف المنصوري، أن المستقبل القريب يشير إلى استثمارات في مجالات؛ مثل: السيارات الذاتية القيادة لربط السكان والمدن، وبناء المدن الذكية، ومنظومات التعليم المتقدمة، والتقنيات الروبوتية والنانوية في القطاع الصحي، وابتكار حلول للمياه تدعم الأمن المائي والغذائي، ومشاريع في دعم برامج استكشاف الفضاء، ومحطات طاقة متجددة؛ تعزز مكانة الإمارات كقوة خضراء.

دعم الاقتصاد ونشر الثقافة

وتناول الدكتور هجي راو الخبير الاقتصادي بجامعة ستانفورد الأمريكية في كلمته، تعزيز التميز؛ من خلال الابتكار، مستعرضاً تجربة إمارة الشارقة في دعم الاقتصاد ونشر الثقافة والعلم بين أفراد المجتمع.

وأشار راو إلى أهمية توليد واستنباط الأفكار بصورة متواصلة؛ لتعزيز التميز من خلال الابتكار وتطوير بيئة الأعمال، وإعطاء الأولوية للمستهلك، وتغيير سلوكه، جنباً إلى جنب مع المنتج الأساسي للشركة، الذي لا يجب التعامل معه على أنه منتج فقط؛ لكن الاهتمام بالابتكار في التوزيع والتوريد، وإعادة تشكيل فكرة المنتج.

وعرض راو عدداً من تجارب الشركات العالمية، التي عانت مجموعة من المشكلات؛ لكن عن طريق اتباعها للابتكار؛ تم تقديم الكثير من الحلول، التي غيّرت مسار عمل الشركات، وأفردت أهمية تطوير بيئة الأعمال عبر الذكاء الاصطناعي والابتكار، وتطبيق نماذج متطورة على أعمال الشركة.

كما تطرق راو إلى ضرورة النظر إلى أدوات التوقع للابتكار، وتطوير الأعمال، وأهمية تعزيز قياسات الأداء للمؤسسات؛ عبر تقديم الأفكار وتوليدها، وهو ما يتم عبر القيادة المتميزة، التي تحفز العاملين على ابتكار الأفكار؛ من خلال توفير مناخ الإبداع وبيئة العمل نفسها.

وقدم راو عدداً من النقاط؛ لتطوير عقلية الابتكار؛ وهي: العناية والرعاية للمنتج والمستهلك والموظف، ومشاركة الأفكار والأفراد، والجرأة في تقديم الأعمال، متطرقاً إلى أهمية تحلي الموظفين بالشعور بالمسؤولية الفردية، وتقديم إطار عمل متكامل؛ يشمل المنتج والموظف.

استقطاب الأفكار الجديدة

وقدم مروان بن جاسم السركال الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للتطوير والاستثمار (شروق)، شكره وتقديره إلى صاحب السمو حاكم الشارقة على تشريفه بافتتاح الملتقى، ودعم وتوجيهات سموه المتواصلة؛ لتطوير قطاعات الاقتصاد في الإمارة.

وبيّن، أن المنتدى يسعى لأن يكون إضافة نوعية لمسيرة الاقتصادات المحلية والعالمية.

وأشار إلى رؤية إمارة الشارقة للاستثمار وأهمية الابتكار واستقطاب الأفكار الجديدة؛ لدعم بيئة الأعمال، وأن المستثمرين وأصحاب الأموال يبحثون دوماً عن الجدوى الاقتصادية لاستثماراتهم أينما كانت، والعائد المادي والتوجهات المستقبلية هي دوماً محور دراسات الجدوى الاقتصادية.

وحول مفهوم الجدوى الاقتصادية للعمل المستدام والمتنامي؛ أوضح الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للتطوير والاستثمار (شروق)، أنه لا يمكن فصله بأي شكل من الأشكال عن أثره في المجتمعات، ولا يمكن فصله عن حقيقة أن الاستثمار ليس مجرد استقطاب للمال، فجلب المال ليس بالأمر الصعب؛ لكن المال وحده لا يضيف للبنية الاقتصادية بقدر ما تضيفه الخبرات والعقول والتجارب المبتكرة.

اقتصاد ما بعد النفط

ولفت السركال إلى أهمية الثقة في نجاح التجارب الاستثمارية؛ وذلك يعود إلى ثقة المستثمرين الذي يجعلهم يضعون أموالهم في أسواقنا، التي جاءت نتيجة عمل منظومة متكاملة من القطاعين العام والخاص، وهذه النظرة للاستثمار تجسّد حقيقة أن الأسواق الاقتصادية العالمية أصبحت سوقاً واحداً تتلاقى فيه التجارب؛ للخروج بتجربة عالمية قوية.

وأكد السركال أن الإمارات أصبحت وجهة جاذبة للاستثمارات من جميع دول العالم، والفضل في ذلك يعود للقيادة الحكيمة، إضافة إلى المستثمرين، الذين أدركوا احتياجات هذا البلد وتطلعاته، منوهاً إلى أن ذلك يدعم اقتصاد دولة الإمارات، وإمارة الشارقة في مسيرتها نحو التنوع، وبناء اقتصاد ما بعد النفط، ونحو الابتكار والإبداع في توظيف الثروة لخدمة الإنسان.

ولفت السركال إلى أن إمارة الشارقة تعمل على تهيئة البنية التحتية المتطورة والمنظومة التشريعية وتوفير كل الدعم؛ لإنجاح العملية الاستثمارية، ونتيجة لذلك استقطبت إمارة الشارقة خلال عام 2017 استثمارات أجنبية مباشرة، بلغت قيمتها نحو 6 مليارات درهم، وبزيادة تصل إلى 100% على عام 2016 ووصلت إجمالي الاستثمارات التراكمية إلى أكثر من 36 مليار درهم.

واختتم مروان السركال كلمته، مشيراً إلى أن هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق» تعمل، وبتوجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة وفق رؤيةٍ واضحة المعالم؛ لتنويع الخيارات الاستثمارية وإقامة مشاريع خدمية وتجارية وسياحية وعقارية، تتوافق مع النهج التنموي المستدام للإمارة؛ حيث وصلت قيمة محفظة المشاريع الاستثمارية للهيئة إلى نحو 7.6 مليار درهم.